Các bước khai báo thông tin đăng ký xe, GPLX qua ứng dụng iHanoi

Công an TP Hà Nội đang triển khai Kế hoạch cao điểm 60 ngày đêm tổng rà soát, làm sạch dữ liệu đăng ký phương tiện, giấy phép lái xe trên địa bàn thành phố nhằm xây dựng Cơ sở dữ liệu về phương tiện giao thông, Cơ sở dữ liệu giấy phép lái xe bảo đảm dữ liệu “đúng, đủ, sạch, sống”.

Hiện nay, cơ quan chức năng xây dựng phần mềm về chủ phương tiện, người sử dụng phương tiện, phương tiện trên nền tảng ứng dụng công dân Thủ đô số (iHanoi).

Người dân được tự khai báo thông tin giấy phép lái xe, đăng ký xe qua ứng dụng iHanoi (Ảnh: Trần Thanh).

Theo đó, công dân Hà Nội thực hiện việc kê khai theo phiếu thu thập thông tin rà soát, cập nhật, bổ sung dữ liệu phương tiện ô tô, xe máy; kê khai dữ liệu giấy phép lái xe và bổ sung dữ liệu giấy phép lái xe mô tô bằng vật liệu giấy bìa để tiến hành cấp đổi sang thẻ PET.

Bắt đầu từ hôm nay (11/11), người dân có thể tự khai báo thông tin dữ liệu đăng ký xe, giấy phép lái xe trên ứng dụng iHanoi.

Để thực hiện khai báo, người dân cài đặt và mở ứng dụng iHanoi trên điện thoại di động, sau đó, đăng nhập vào ứng dụng bằng số điện thoại (nếu chưa có tài khoản thì tiến hành đăng ký) hoặc đăng nhập thông qua ứng dụng VNeID.

Tiếp đó, người dân chọn mục "Làm sạch dữ liệu" trên màn hình chính của ứng dụng iHanoi rồi tiến hành khai báo thông tin về "Giấy phép lái xe" và "Đăng ký xe".

Đối với mục "Giấy phép lái xe", người dân tích vào dấu cộng ở góc dưới bên phải màn hình, sau đó điền đầy đủ thông tin vào bảng khai báo. Tại mục này, người dân cần tải hình ảnh của căn cước và giấy phép lái xe lên hệ thống.

Tương tự, đối với mục "Đăng ký xe", người dân tích vào dấu cộng ở góc dưới bên phải màn hình, sau đó điền đầy đủ thông tin vào bảng khai báo. Tại mục này, người dân cần tải hình ảnh của căn cước và giấy chứng nhận đăng ký xe lên hệ thống.

Ngoài ra, người dân cũng có thể khai báo hộ người khác bằng cách tích vào mục "Khai hộ".

Ngoài ra, người dân có thể liên hệ trực tiếp với công an xã/phường nơi cư trú để được hướng dẫn và hỗ trợ cung cấp thông tin một cách thuận tiện, nhanh chóng.

Thượng tá Nguyễn Ngọc Mẽ (Ảnh: Ngọc Tiến).

Thượng tá Nguyễn Ngọc Mẽ, Phó trưởng Phòng CSGT Công an TP Hà Nội cho biết, việc rà soát, làm sạch dữ liệu đăng ký xe, giấy phép lái xe tạo thuận lợi cho người dân, nhất là những phương tiện chưa sang tên, chuyển chủ.

"Người dân khi khai báo trên ứng dụng iHanoi được bảo đảm tuyệt đối bí mật các thông tin cá nhân", Thượng tá Mẽ nhấn mạnh.