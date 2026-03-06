Siêu dự án đô thị lấn biển Đà Nẵng sắp có cơ chế đặc thù

Văn phòng Chính phủ đã ban hành thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với Thành ủy Đà Nẵng ngày 28/2, liên quan đến nhiều kiến nghị, đề xuất của địa phương.

Theo kết luận, liên quan kiến nghị về cơ chế, chính sách đặc thù đối với dự án xây dựng khu đô thị lấn biển của Đà Nẵng, Thủ tướng giao Bộ Tài chính khẩn trương hoàn thiện dự thảo nghị định, trình Chính phủ ban hành trong tháng 3.

Một dự án lấn biển của thành phố Đà Nẵng (Ảnh: Hoài Sơn).

Về khó khăn, vướng mắc do tác động biến đổi khí hậu, Thủ tướng giao Bộ Nông nghiệp và Môi trường nghiên cứu, xây dựng dự án tổng thể phòng chống tác động của biến đổi khí hậu trên phạm vi toàn quốc.

Kết luận cho biết, liên quan vướng mắc tại dự án khu nghỉ dưỡng Nam Hội An, các vướng mắc liên quan đến đất quốc phòng và chồng lấn khoáng sản, đến nay đã cơ bản được giải quyết.

Thủ tướng giao Bộ Tài chính hướng dẫn UBND thành phố Đà Nẵng rà soát các điều kiện để xem xét đưa dự án vào danh mục cần tháo gỡ khó khăn theo Kết luận 77/2024 của Bộ Chính trị, Nghị quyết 70/2024 và Nghị quyết 265/2025 của Quốc hội.

Trên cơ sở đó, các bên khẩn trương xử lý vướng mắc, giải phóng nguồn lực để sớm hoàn thành dự án. UBND thành phố Đà Nẵng được yêu cầu nghiên cứu thành lập tổ công tác nhằm rà soát, thúc đẩy tháo gỡ khó khăn cho các dự án tương tự.

Với kiến nghị sớm đưa vào vận hành Cơ quan giám sát VIFC (Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam) tại Đà Nẵng, Thủ tướng giao UBND TPHCM và thành phố Đà Nẵng phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, các bộ liên quan sớm đưa vào vận hành cơ quan trên (bao gồm việc thành lập chi nhánh tại Đà Nẵng), hoàn thành trong tháng 3.

Đối với kiến nghị hỗ trợ kinh phí cho các dự án hạ tầng giao thông, Thủ tướng giao Bộ Tài chính đề xuất phương án xử lý phù hợp với khả năng ngân sách Trung ương và hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công.

UBND thành phố Đà Nẵng được yêu cầu rà soát, điều chỉnh quy hoạch thành phố gắn với tầm nhìn 100 năm, sắp xếp các dự án theo thứ tự ưu tiên, chủ động nghiên cứu hình thức đầu tư phù hợp để kêu gọi nguồn lực cho các công trình giao thông.

Thủ tướng cũng giao UBND thành phố Đà Nẵng làm việc với Tập đoàn Điện lực Việt Nam và các nhà cung cấp dịch vụ viễn thông để khắc phục tình trạng lõm sóng, thiếu điện tại vùng sâu, vùng xa, biên giới trong tháng 3.