Cử tri băn khoăn quy hoạch 5 đảo nổi, Chủ tịch Đà Nẵng hứa “nghiên cứu kỹ”

Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng đã tổ chức tiếp xúc cử tri các phường Hòa Khánh, Liên Chiểu, Hải Vân trước kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV.

Tại hội nghị, cử tri Nguyễn Bá Lào (trú tại phường Hòa Khánh) nêu băn khoăn khi thành phố có ý định quy hoạch 5 đảo nhân tạo ở vịnh Đà Nẵng.

Ông Phạm Đức Ấn, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng, phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri (Ảnh: A Núi).

Cử tri cho rằng ý định này chưa phù hợp vì vịnh Đà Nẵng có vị trí quan trọng về kinh tế, quốc phòng an ninh, lo ngại các đảo nhân tạo ảnh hưởng môi trường biển, môi trường sống của nhân dân.

Cử tri cũng cho rằng với định hướng xây dựng đô thị văn minh, phát triển cao, không gian vịnh Đà Nẵng quá chật hẹp. Thành phố cần xem xét mở rộng xây dựng về phía nam (khu vực Quảng Nam cũ).

"Ở không gian mở rộng về phía nam, chúng ta có thể xây dựng một siêu đô thị quốc tế với diện tích lên đến 100km2, quy hoạch khu tài chính quốc tế, đô thị công nghệ cao, trung tâm triển lãm, hội nghị, giống như mô hình Dubai. Đây sẽ là hướng đi cho Đà Nẵng trong 30-50 năm tới", ông Lào đề xuất.

Chia sẻ với cử tri, ông Phạm Đức Ấn, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng cảm ơn cử tri quan tâm đến vấn đề rất lớn của thành phố là quy hoạch 5 hòn đảo nhân tạo.

Theo ông Ấn, trong bối cảnh hợp nhất tỉnh Quảng Nam thành lập thành phố Đà Nẵng mới với quy mô không gian phát triển mới. Thành phố đang chỉ đạo tiếp tục điều chỉnh quy hoạch chung, kéo giãn không gian đô thị về phía Nam.

Thành phố cũng định hướng phát triển cả 2 sân bay quốc tế Đà Nẵng và Chu Lai. Trong đó, phát triển Cảng hàng không quốc tế Chu Lai gắn với logistics, trung chuyển. Tổng mức đầu tư dự kiến lên đến 10 tỷ USD.

Về quy hoạch 5 hòn đảo nhân tạo, ông Ấn khẳng định thành phố sẽ nghiên cứu kỹ, lấy ý kiến nhiều chiều trước khi quyết định.

Trong đó, thành phố xem xét rất nhiều khía cạnh, kể cả an ninh quốc phòng, đánh giá tác động môi trường, có sự tham gia của các nhà khoa học, chuyên gia.

"Thành phố sẽ cân nhắc ưu, nhược điểm để lựa chọn phương án phù hợp, phát triển Đà Nẵng thành một trung tâm tài chính quốc tế, để bảo đảm phát triển bền vững, thu hút nhân tài, kiều bào, chuyên gia quốc tế", ông Ấn nhấn mạnh.

Thành phố Đà Nẵng đang nghiên cứu hình thành đề án xây dựng 5 hòn đảo nổi, tạo ra đường bờ biển mới (Ảnh: Hoài Sơn).

“Đà Nẵng đã đáng sống phải đáng sống hơn, thu hút được nhiều nhân lực chất lượng cao, việc tạo không gian phát triển thế nào thì thành phố phải nghiên cứu rất kỹ càng và thận trọng”, ông Ấn nhấn mạnh.

Tháng 4, Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng đã thông qua nghị quyết bổ sung danh mục dự án chuẩn bị đầu tư, kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025. Trong số các dự án hạ tầng nhằm phục vụ cho việc xây dựng Khu thương mại tự do, có Đề án lấn biển tại vịnh Đà Nẵng do Sở Xây dựng đề xuất.