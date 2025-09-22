Siêu bão Ragasa giữ cường độ cấp 17 đến khi nào?

Trung tâm Dự báo khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết lúc 19h ngày 22/9, vị trí tâm siêu bão Ragasa trên vùng biển phía Tây Bắc đảo Lu Dông (Philippines).

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm siêu bão cấp 17 (202-221km/h), giật trên cấp 17. Bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 20-25km/h.

Đến tối 23/9, siêu bão Ragasa trên vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông với cường độ cấp 17, giật trên cấp 17. Siêu bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20-25km và đi vào Biển Đông.

Lúc 19h ngày 24/9, dự báo bão Ragasa trên vùng ven biển phía Nam tỉnh Quảng Châu (Trung Quốc), cách bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc) khoảng 120km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão cấp 13-14, giật cấp 17, di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ 20-25km/h và suy yếu dần.

Tối 25/9, bão trên đất liền khu vực từ Quảng Ninh đến Ninh Bình với cường độ cấp 8-9, giật cấp 11, di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Nam với tốc độ 20-25km/h và tiếp tục suy yếu.

Hướng di chuyển của siêu bão Ragasa (Ảnh: NCHMF).

Từ 72 đến 96 giờ tiếp theo, bão Ragasa di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 20km, cường độ suy yếu thêm, theo dự báo của cơ quan khí tượng.

Do ảnh hưởng của siêu bão Ragasa, vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông từ đêm 22/9 có gió mạnh dần lên cấp 8-9, sau tăng lên cấp 10-14. Vùng gần tâm siêu bão đi qua cấp 15-17, giật trên cấp 17. Sóng biển cao trên 10m, biển động dữ dội.

Từ ngày 24/9, khu vực vịnh Bắc Bộ gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-10, vùng gần tâm bão đi qua cấp 11-12, giật cấp 15, sóng biển cao 5-7m; biển động dữ dội.

Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.

Ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo khí tượng Thủy văn quốc gia, nhận định siêu bão Ragasa sẽ là một trong 6 cơn bão mạnh nhất trong vòng 50 năm qua trên Biển Đông.

Khi bão Ragasa đổ bộ đất liền nước ta, vùng gió mạnh sẽ trải dài từ Quảng Ninh đến Hà Tĩnh, thậm chí mở rộng xuống phía Bắc của Quảng Trị nếu bão di chuyển lệch về phía Nam.

"Siêu bão Ragasa rất mạnh, hoàn lưu rộng nên dù tâm bão còn rất xa đất liền, khu vực biển Lâm Đồng - Cà Mau, Cà Mau - An Giang có khả năng xuất hiện dông lốc trước bão", ông Hưởng nói và nhận định thêm, đây là hiện tượng rất nguy hiểm đối với các tàu thuyền hoạt động ven bờ.