“Cơn bão Ragasa có cường độ rất mạnh, di chuyển rất nhanh”

Chiều 22/9, Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức cuộc họp với đại diện các bộ ngành, cơ quan liên quan về công tác ứng phó với bão Ragasa. Dự báo đêm 22/9 bão đi vào biển Đông trở thành cơn bão số 9.

Khoảng 16h ngày 23/9, sức gió gần tâm bão trên vùng biển phía Đông Bắc của khu vực Bắc biển Đông có cường độ cấp 17, giật trên cấp 17. Đến 16h ngày 24/9 tâm bão cách bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc) khoảng 170km về phía Đông với cường độ mạnh cấp 14-15, giật trên cấp 17.

Tới chiều 25/9 sức gió vùng gần tâm bão trên vùng biển Quảng Ninh - Ninh Bình với cường độ cấp 10-11, giật cấp 13; thủy triều tại trạm Hòn Dấu (Quảng Ninh) dự báo lớn nhất là 2,6m và thấp nhất khoảng 1,9m.

Hướng di chuyển của bão Ragasa (Ảnh: Hệ thống giám sát thiên tai Việt Nam).

Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng (Bộ Quốc phòng) báo cáo đã thông báo, kiểm đếm, hướng dẫn trên 54.000 phương tiện/215.743 lao động (tính đến 16h ngày 22/9). Các phương tiện đã nhận được thông tin cảnh báo và không có phương tiện nằm trong vùng ảnh hưởng của bão.

Báo cáo của Bộ Xây dựng cho thấy, khu vực cảng vụ từ Quảng Ninh đến Khánh Hòa có 874 tàu đang hoạt động, trong đó có 382 tàu biển và 492 phương tiện thủy nội địa.

Ngày 22/9, Cục Lãnh sự (Bộ Ngoại giao) có các công hàm gửi đại sứ quán các nước trong khu vực đề nghị tạo điều kiện cho các tàu thuyền của Việt Nam vào trú tránh và hỗ trợ cứu người, sửa chữa tàu thuyền trong trường hợp cần thiết.

Đại diện Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai khẳng định tổ chức trực ban nghiêm túc 24/24h, theo dõi chặt chẽ diễn biến bão, gió mạnh trên biển, mưa lớn cục bộ và tình hình hồ chứa, đê điều.

Đơn vị này đã phối hợp với Zalo Việt Nam gửi 7,8 triệu tin nhắn khuyến cáo, hướng dẫn kỹ năng ứng phó với bão Ragasa.

“Đây là cơn bão có cường độ rất mạnh, di chuyển nhanh và hướng vào đất liền nước ta. Để chủ động ứng phó với bão và nguy cơ mưa lũ sau bão, cần tập trung triển khai từ sớm, từ xa theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 170 ngày 22/9”, đại diện Cục Đê điều và Phòng chống thiên tai nhấn mạnh.