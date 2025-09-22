Mưa lớn do ảnh hưởng bão Ragasa, TPHCM nguy cơ ngập nặng

Ngày 22/9, bão số 9 Ragasa đang dần tiến vào Biển Đông, tại TPHCM và Nam bộ đã xuất hiện mưa rải rác. Từ sáng, TPHCM trời nhiều mây đen. Đến gần trưa, mưa nặng hạt và kéo dài đến khoảng 15h30, trời vẫn âm u.

Cơn bão rất mạnh

Trao đổi với phóng viên Dân trí, bà Lê Thị Xuân Lan, chuyên gia khí tượng thủy văn cho biết, thời điểm này bão Ragasa đang vượt qua phía Bắc đảo Lu Dông để chuẩn bị vào Biển Đông. Dự kiến đêm nay, bão sẽ vào Biển Đông, trở thành cơn bão số 9 trong năm và là cơn bão thứ 17 trên khu vực Tây Thái Bình Dương.

Mặc dù bão còn ngoài đảo Lu Dông, ảnh mây vệ tinh cho thấy đuôi bão đang quét qua quần đảo Trường Sa, vùng biển phía Nam và các tỉnh Nam Bộ, trong đó có TPHCM. Như vậy, mưa ở TPHCM và Nam Bộ hiện nay là do ảnh hưởng của đuôi bão.

Hướng di chuyển của siêu bão Ragasa (Ảnh: NCHMF).

“Cơn bão hiện còn xa, chưa ảnh hưởng đến vùng Biển Đông cũng như đất liền miền Trung, miền Bắc. Riêng đuôi bão quét qua khu vực miền Nam trước. Những cơn bão có đuôi dài thì miền Nam thường chịu ảnh hưởng gián tiếp và sớm hơn các khu vực khác”, bà Lan nói.

Theo bà Lan, trong đêm nay, bão sẽ đi vào Biển Đông. Đây là siêu bão, với cường độ gió gần tâm đạt cấp 17, giật cấp 19-20. Trong vòng 20 năm trở lại đây, nước ta mới gặp một cơn bão mạnh như vậy. Năm 2006 từng có bão Hải Yến, hay bão Yagi năm 2024 cũng rất mạnh nhưng không bằng cơn này.

Khi bão vào Biển Đông, ngày mai (23/9), miền Trung và miền Bắc vẫn chưa bị ảnh hưởng do mây bị hút hết vào tâm bão nên mưa không nhiều. Đến ngày 24/9, khi bão tiến gần phía Nam Hồng Kông và qua đảo Lôi Châu (Trung Quốc), hoàn lưu bão sẽ bắt đầu tác động đến đất liền nước ta, gây mưa ở miền Trung và miền Bắc.

Nguy cơ ngập nặng ở TPHCM

Theo bà Lan, đối với miền Nam, chịu ảnh hưởng bởi rìa bão nên trong những ngày tới mưa vẫn tiếp diễn. Gió Tây Nam mạnh khiến sáng có lúc hửng nắng nhưng mưa tập trung chủ yếu vào chiều và tối, có nơi mưa vừa, mưa to, đặc biệt khu vực Tây Nguyên, miền Đông Nam Bộ và Tây Nam Bộ.

Riêng TPHCM, mưa ngắt quãng, tập trung vào buổi chiều và tối. Mưa ở TPHCM nhiều nhất trong ngày 23-24/9. Đến ngày 25/9, khi bão đổ bộ phía Bắc miền Trung, Nam Bộ vẫn còn mưa khoảng nửa ngày. Tổng lượng mưa đợt này tại phía Nam, trong đó có TPHCM, có nơi từ 100mm đến 300mm.

Đáng chú ý, đợt mưa lớn này trùng với kỳ triều cường. Hôm nay, triều cường bắt đầu lên, cao nhất vào ngày mùng 3 Âm lịch, trùng với thời điểm mưa nhiều vào chiều tối. Mưa lớn kết hợp gió mạnh và triều cường dễ gây ngập, người dân cần lưu ý.

TPHCM và Nam Bộ không chịu ảnh hưởng trực tiếp của bão số 9, nhưng do bão quá mạnh nên có thể xuất hiện dông, gió giật, lốc xoáy, gây cây ngã đổ, nguy hiểm cho người đi đường, nhất là vào giờ cao điểm khi trời nhá nhem tối.

“Vừa mưa, triều cường, gió giật mạnh nên rất nguy hiểm. Người dân cần chú ý, khi có hiện tượng bất thường thì nên tạm dừng, tránh đi tiếp để phòng ngừa tai nạn đáng tiếc”, bà Lan khuyến cáo.

Chuyên gia dự báo TPHCM sẽ mưa lớn trong 2 ngày tới (Ảnh: An Huy).

Ông Lê Đình Quyết, Trưởng phòng Dự báo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, cho biết, bão số 9 rất mạnh, hoàn lưu rộng, nhiều khả năng sẽ đi sát lục địa phía Nam Trung Quốc.

Do tồn tại dải hội tụ nhiệt đới, bão mạnh hút gió nên gió Tây Nam sẽ hoạt động mạnh. Những ngày tới, Nam Bộ nhiều mây, xuất hiện nhiễu động khí quyển, gây mưa nhiều.

Cụ thể, các tỉnh Lâm Đồng, Đồng Nai, Tây Ninh có mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng gián đoạn, chiều tối có mưa rào nhiều nơi, rải rác có dông, có nơi mưa vừa, cục bộ mưa to; đêm có mưa rào và dông rải rác. Các tỉnh miền Tây chiều có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa vài nơi. Trong cơn dông cần đề phòng sét, gió giật mạnh, lốc xoáy.

Tại TPHCM, ngày nắng gián đoạn, chiều và tối có mưa rào nhiều nơi, rải rác có dông, có nơi mưa vừa, cục bộ mưa to; đêm có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông cần đề phòng sét, gió giật mạnh và lốc xoáy.