Tài xế ô tô khai lý do đánh cụ ông ở phường Sài Gòn

Ngày 15/9, Công an phường Sài Gòn phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TPHCM đã mời N.L.M.T. (SN 1986, ngụ TPHCM) lên trụ sở làm việc để điều tra về hành vi đánh người đàn ông lớn tuổi ở giao lộ Nguyễn Thị Minh Khai - Nguyễn Bỉnh Khiêm.

Cảnh sát đã làm việc với người đánh cụ ông ở TPHCM (Ảnh: Cắt từ clip).

Bước đầu, T. khai do mâu thuẫn khi xảy ra va chạm giao thông với người đàn ông, anh ta đã xuống xe và có hành động đánh người. Cảnh sát đang củng cố hồ sơ để xử lý T. theo quy định pháp luật.

Ngày 14/9, người dùng mạng xã hội đăng tải clip ghi lại T. xô xát với người đàn ông lớn tuổi trên đường phố. Nội dung từ clip cho thấy, T. kẹp cổ, đánh vào mặt người đàn ông lớn tuổi.

Chưa dừng lại, anh ta tiếp tục nhắm đấm thẳng vào vùng đầu đối phương. Do chênh lệch tuổi tác, người đàn ông chỉ cố gắng ngăn cản, tránh các cú đánh từ phía T..

Vụ việc xảy ra tại giao lộ khiến xe cộ qua khu vực bị ùn ứ. Theo người đăng clip, người đàn ông mặc áo xanh đi ô tô. Một người trên ô tô sau đó mở cửa bước xuống, gọi người mặc áo thun xanh trở lại xe.

Sau khi nắm thông tin, Công an phường Sài Gòn đã mời bị hại lên làm việc, đồng thời cử lực lượng truy xét, đưa T. về trụ sở để lấy lời khai, xử lý theo quy định pháp luật.