Hai người đàn ông cầm nón bảo hiểm ẩu đả tại giao lộ ở TPHCM

Ngày 13/1, người dùng mạng xã hội lan truyền clip, ghi lại cảnh hai tài xế xe máy ẩu đả trên đường. Qua tìm hiểu, vụ việc xảy ra vào ngày 12/1, tại giao lộ Út Tịch - Cộng Hòa, phường Tân Sơn Nhất.

Hai người đàn ông dùng nón bảo hiểm đánh nhau tại giao lộ ở phường Tân Sơn Nhất (Ảnh: Cắt từ clip).

Hình ảnh từ clip cho thấy, hai người đàn ông chạy xe máy, trong đó có một người mặc đồng phục tài xế xe ôm công nghệ dừng xe tại giao lộ nói trên.

Tại đây, hai người này xuống xe rồi bất ngờ dùng nón bảo hiểm lao vào đánh nhau gây náo loạn khu vực. Vụ việc chỉ dừng lại khi người dân cùng một cán bộ CSGT tại khu vực vào can ngăn.

Liên quan vụ việc, Công an phường Tân Sơn Nhất đang xác minh, làm rõ nguyên nhân vụ việc.