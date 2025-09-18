TPHCM: Chủ nhà sốc khi căn hộ cao cấp thành “núi rác” sau 6 tháng cho thuê

Anh T.T. (TPHCM) cho biết, sự việc xảy ra từ tháng 7 nhưng đến nay anh mới đủ bình tĩnh để chia sẻ lên mạng xã hội. Trong bài đăng, anh chia sẻ kèm theo hình ảnh ghi lại cảnh căn phòng ngập trong rác thải như túi nilon, hộp đồ ăn thừa, chai lọ… khiến nhiều người bị sốc.

"Nghĩ lại tôi vẫn thấy rùng mình. Vừa mở cửa bước vào, mùi hôi thối, ẩm mốc bốc lên nồng nặc khiến tôi sặc cả người.

Tôi chỉ đăng trên trang cá nhân để thể hiện sự bức xúc cá nhân, mục đích không phải bêu tên ai hay gây ồn ào, không ngờ câu chuyện lại được mọi người chú ý đến vậy", anh T. chia sẻ.

Tình trạng căn nhà khi anh T. vừa nhận lại (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Bài đăng của anh ngay lập tức thu hút sự quan tâm. Hàng trăm bình luận bày tỏ sự kinh hãi, nhiều người cho rằng cảnh tượng này khó tin là có thật. “Tôi thật sự không thể hiểu nổi làm sao họ có thể sống trong đống rác như vậy”, một tài khoản bình luận.

Người khác viết: “Trước giờ tôi chỉ nghĩ những chuyện thế này chỉ thấy ở báo nước ngoài, không ngờ lại xảy ra ngay tại Việt Nam”.

Theo lời anh T., căn hộ anh cho thuê rộng khoảng 50m2, nằm trong một khu chung cư cao cấp ở phường Long Bình, TPHCM. Đầu năm, anh cho một nam sinh viên thuê trong 6 tháng.

Anh chỉ làm hợp đồng trực tiếp với một nam sinh viên, song thực tế trong căn hộ có thể có nhiều người cùng sinh sống. Thỉnh thoảng, hàng xóm phản ánh với anh việc nhóm người này sinh hoạt ồn ào, nhưng anh chưa kịp trực tiếp kiểm tra.

Đến tháng 7, nam sinh viên thông báo trả nhà để về quê. Khi mở cửa bước vào căn hộ, anh T. sốc thực sự khi rác phủ kín sàn, mùi hôi thối bốc ra nồng nặc.

Phòng khách là nơi bẩn nhất khi rác nằm la liệt, khó tìm được lối để di chuyển. Phòng ngủ, nhà vệ sinh cũng dơ bẩn, tuy không đến mức rác chất thành đống to như phòng khách nhưng cũng rất khó chấp nhận.

Ngay sau đó, anh T. phải thuê 4 người dọn dẹp suốt một ngày để đưa căn hộ trở lại trạng thái sạch sẽ. Chi phí dọn dẹp được trừ vào khoản tiền đặt cọc mà khách thuê đã nộp trước đó. Anh cho biết số tiền này đủ để chi trả, nhưng “nỗi ám ảnh” mới là điều khiến anh khó nguôi ngoai.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, anh T. cho biết trước khi xảy ra vụ việc, anh ít khi đến kiểm tra căn hộ, mọi giao dịch thanh toán đều qua chuyển khoản.

“Thông thường khách chuyển tiền đều đặn thì tôi để họ ở, hết hợp đồng họ trả chìa khóa, tôi đến kiểm tra rồi dọn dẹp những gì cần thiết, sau đó tính toán, hoàn trả tiền cọc. Nhưng sau sự cố này, tôi nhận ra mình cần kiểm tra chặt chẽ hơn và sàng lọc kỹ khách thuê. Tôi sẽ thận trọng hơn trong việc chọn người thuê nhà”, anh chia sẻ.

Nhiều cư dân mạng đồng cảm với tình huống mà anh gặp phải. Có người kể lại trải nghiệm tương tự: “Tôi từng cho một cặp nam nữ thuê, đến khi trả nhà thì cảnh tượng không khác gì một bãi rác. Trần nhà mốc xanh, tấm nệm đen kịt vì họ vừa ăn cơm, bún, phở ngay trên đó, rác chất như núi”.

Một số bình luận khác nhấn mạnh đây là “kiếp nạn” của những người cho thuê nhà. Bởi với chung cư cao cấp, thủ tục cho thuê thường chỉ dừng ở hợp đồng và tiền chuyển khoản, rất ít chủ nhà bỏ thời gian đi kiểm tra thường xuyên. Đến khi kết thúc hợp đồng, nếu gặp phải khách thuê thiếu ý thức, chủ nhà mới “té ngửa” trước cảnh tượng bên trong.

Câu chuyện của anh T. không phải là cá biệt. Trên mạng xã hội từng nhiều lần xuất hiện hình ảnh căn hộ, nhà trọ ngập trong rác sau khi khách thuê trả lại.

Căn phòng trọ ngập trong rác và chiếc tủ lạnh bốc mùi khi cô gái ở Ninh Bình nửa năm không đến phòng (Ảnh: Cắt từ clip).

Tháng 7, một cô gái thuê trọ ở Ninh Bình bỏ đi nhiều tháng, để lại căn phòng rộng 10m2 biến thành “núi rác” với mùi hôi bốc lên nồng nặc, giường đệm mốc meo, tủ lạnh chứa đầy đồ ăn thối rữa. Gia đình chủ nhà phải mất hàng tiếng đồng hồ cùng hàng xóm dọn dẹp, chở đi cả chục bao tải rác.

Năm 2023, tại TPHCM, căn phòng trọ của một cô gái 23 tuổi cũng từng khiến dư luận bức xúc. Chủ nhà phải tự mình thu dọn 18 túi rác sau khi thuê lao công bất thành, rồi còn bị người thuê quay lại bắt đền vì “làm mất đồ”.

Trước đó, nhiều vụ việc tương tự xảy ra tại Hà Nội, Thái Nguyên…, nơi chủ nhà “choáng váng” khi phát hiện phòng trọ của những nữ sinh, công nhân vốn ngoan ngoãn, lịch sự lại ngập trong rác thải và bốc mùi.