Khẩn trương lập tổ tư vấn về Trung tâm tài chính quốc tế tại TPHCM

Văn phòng Thành ủy TPHCM vừa có Thông báo số 98 truyền đạt kết luận của Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang tại cuộc họp Ban chỉ đạo xây dựng và phát triển Trung tâm tài chính quốc tế tại TPHCM.

Cụ thể, Đảng ủy UBND TPHCM, lãnh đạo UBND TPHCM được giao chỉ đạo các sở ngành, đơn vị có liên quan thực hiện các nhiệm vụ như tiếp tục tập trung, chủ động hơn nữa trong việc phối hợp với Bộ Tài chính và Ban Chính sách chiến lược Trung ương sớm hoàn thành việc đề xuất xây dựng hoàn thiện khung pháp lý, thể chế, chính sách đặc thù về Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam.

Bí thư Thành ủy TPHCM yêu cầu rà soát các cơ chế, chính sách của Trung tâm tài chính quốc tế để bổ sung nội dung đang xây dựng, đề xuất điều chỉnh Nghị quyết số 98 của Quốc hội để áp dụng cho Trung tâm tài chính quốc tế tại TPHCM.

Đảng ủy UBND TPHCM, lãnh đạo UBND TPHCM chủ động báo cáo, có ý kiến với các cơ quan Trung ương khi có yêu cầu xem xét thành lập cơ quan tòa án và cơ quan giám sát để giải quyết các tranh chấp phát sinh và kiểm tra, giám sát hoạt động của các Trung tâm tài chính quốc tế do Trung ương chủ trì thành lập, quản lý và áp dụng chung cho TPHCM và TP Đà Nẵng. Xác định và phân công cụ thể nội dung hoạt động của Trung tâm tài chính tại TPHCM và TP Đà Nẵng.

TPHCM được yêu cầu chỉ đạo Sở Xây dựng TPHCM nhanh chóng rà soát kỹ về quy hoạch bảo đảm chi tiết, đầy đủ của khu vực (898ha) để đảm bảo đầu tư xây dựng Trung tâm tài chính quốc tế tại TPHCM theo Nghị quyết số 222 của Quốc hội; tiếp tục bám sát Kết luận chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM về triển khai thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam (Kết luận số 48), đảm bảo yêu cầu, tiến độ đề ra.

Hình ảnh một góc TPHCM nhìn từ trên cao (Ảnh: Hữu Khoa).

Ban Tổ chức Thành ủy, Văn phòng Thành ủy cần khẩn trương phối hợp, tham mưu, trình Ban Thường vụ Thành ủy kiện toàn Ban Chỉ đạo triển khai xây dựng Trung tâm chính quốc tế tại TPHCM.

Đảng ủy UBND TPHCM, lãnh đạo UBND TPHCM chỉ đạo Viện Nghiên cứu phát triển TPHCM khẩn trương phối hợp với các cơ quan, đơn vị tham mưu Ban chỉ đạo thành lập tổ tư vấn của Ban chỉ đạo xây dựng và phát triển Trung tâm tài chính quốc tế tại TPHCM. Trong đó, cơ cấu thành viên tham gia tổ tư vấn cần đảm bảo tinh, gọn (khoảng 10 thành viên), đa dạng các ngành, lĩnh vực (các chuyên gia, doanh nghiệp, nhà tài chính).

Tổng vốn đầu tư sơ bộ cho toàn bộ dự án Trung tâm tài chính quốc tế lên tới 172.000 tỷ đồng.

Về khung bộ máy, nhân sự phải đảm bảo đáp ứng yêu cầu như thông thạo tiếng Anh và am hiểu về tài chính. Trường hợp không đáp ứng đủ 2 yêu cầu trên, phải đáp ứng ít nhất 1 yêu cầu và trong vòng một năm phải hoàn thiện, đảm bảo đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Lộ trình đào tạo hoặc kế hoạch tuyển dụng nhân sự cần được xây dựng nhằm đảm bảo trong 2 năm kể từ khi thành lập, 100% bộ máy quản lý và cán bộ làm việc tại Trung tâm tài chính quốc tế TPHCM phải đáp ứng điều kiện thông thạo tiếng Anh...