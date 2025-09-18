Bế tắc khi định giá đất, gần 100 dự án bất động sản tại TPHCM đóng băng

UBND TPHCM vừa có văn bản gửi Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà và Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường, kiến nghị một số khó khăn vướng mắc trong việc áp dụng Điều 63 Nghị định 102 quy định chi tiết một số điều của Luật Đất đai 2024.

Theo đó, TPHCM sau sáp nhập có gần 100 hồ sơ bị vướng khi xác định giá đất theo Điều 63 Nghị định 102. Do thời điểm xác định giá đất cụ thể trong quá khứ quá lâu (trước Luật Đất đai năm 2013) nên thành phố gặp khó khăn trong việc thu thập các thông tin cũ làm cơ sở để tổ chức xác định giá đất cụ thể và hầu như không thể thực hiện được.

TPHCM kiến nghị gỡ vướng về xác định giá đất của gần 100 hồ sơ (Ảnh: Trịnh Nguyễn).

Vì vậy, UBND TPHCM đã có công văn báo cáo Bộ Nông nghiệp và Môi trường những nội dung vướng mắc liên quan đến phương pháp áp dụng hệ số điều chỉnh giá đất để áp dụng đối với các trường hợp trên theo quy định Nghị định 102.

Sau đó, Cục Quy hoạch và Phát triển Tài nguyên đất đã có hướng dẫn thực hiện theo phương pháp hệ số điều chỉnh giá đất đối với các trường hợp phải xác định giá đất cụ thể. TPHCM cho rằng phương pháp này không thể thực hiện được do không thể thu thập được thông tin về các tài sản so sánh có tính chất tương đồng ở thời điểm quá khứ để áp dụng.

UBND TPHCM cũng nêu sự bế tắc trong công tác tổ chức xác định giá đất cụ thể đã trở thành điểm nghẽn trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội của thành phố nói riêng cũng như quá trình phát triển đô thị trên địa bàn cả nước nói chung.

Đến nay, hàng trăm dự án bất động sản tại thành phố đang trong tình trạng đóng băng hoặc tạm dừng thủ tục pháp lý, kéo theo nhiều hệ lụy không thể triển khai, diện mạo đô thị kém tươi sáng.

Các nhà đầu tư bất động sản gặp nhiều khó khăn do không thể đưa nguồn hàng ra thị trường để hoàn vốn đầu tư dẫn đến khả năng mất cân đối nguồn tài chính, làm chậm tiến độ thu ngân sách, xuất hiện tình trạng người dân tập trung khiếu kiện đông người.

Để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, TPHCM đề nghị Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà giao Bộ Nông nghiệp và Môi trường và các bộ ngành liên quan sửa đổi, bổ sung điều 63 Nghị định số 102.

Hướng sửa đổi là đối với những trường hợp quy định tại Điều 63 Nghị định 102 mà thuộc trường hợp phải xác định theo phương pháp hệ số điều chỉnh giá đất thì áp dụng hệ số điều chỉnh giá đất do UBND cấp tỉnh ban hành năm 2015. Việc này đảm bảo phù hợp với giá thị trường và hài hòa lợi ích giữa nhà nước với nhà đầu tư.

Đối với công tác tổ chức xác định giá đất cụ thể theo Luật Đất đai năm 2024, UBND TPHCM kiến nghị giữ nguyên quy định về xác định giá đất cụ thể tại luật này.