Bế tắc khi định giá đất, gần 100 dự án bất động sản tại TPHCM đóng băng
(Dân trí) - Do thời điểm xác định giá đất cụ thể trong quá khứ quá lâu nên TPHCM gặp khó trong việc thu thập thông tin, tổ chức xác định giá đất.
UBND TPHCM vừa có văn bản gửi Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà và Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường, kiến nghị một số khó khăn vướng mắc trong việc áp dụng Điều 63 Nghị định 102 quy định chi tiết một số điều của Luật Đất đai 2024.
Theo đó, TPHCM sau sáp nhập có gần 100 hồ sơ bị vướng khi xác định giá đất theo Điều 63 Nghị định 102. Do thời điểm xác định giá đất cụ thể trong quá khứ quá lâu (trước Luật Đất đai năm 2013) nên thành phố gặp khó khăn trong việc thu thập các thông tin cũ làm cơ sở để tổ chức xác định giá đất cụ thể và hầu như không thể thực hiện được.
Vì vậy, UBND TPHCM đã có công văn báo cáo Bộ Nông nghiệp và Môi trường những nội dung vướng mắc liên quan đến phương pháp áp dụng hệ số điều chỉnh giá đất để áp dụng đối với các trường hợp trên theo quy định Nghị định 102.
Sau đó, Cục Quy hoạch và Phát triển Tài nguyên đất đã có hướng dẫn thực hiện theo phương pháp hệ số điều chỉnh giá đất đối với các trường hợp phải xác định giá đất cụ thể. TPHCM cho rằng phương pháp này không thể thực hiện được do không thể thu thập được thông tin về các tài sản so sánh có tính chất tương đồng ở thời điểm quá khứ để áp dụng.
UBND TPHCM cũng nêu sự bế tắc trong công tác tổ chức xác định giá đất cụ thể đã trở thành điểm nghẽn trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội của thành phố nói riêng cũng như quá trình phát triển đô thị trên địa bàn cả nước nói chung.
Đến nay, hàng trăm dự án bất động sản tại thành phố đang trong tình trạng đóng băng hoặc tạm dừng thủ tục pháp lý, kéo theo nhiều hệ lụy không thể triển khai, diện mạo đô thị kém tươi sáng.
Các nhà đầu tư bất động sản gặp nhiều khó khăn do không thể đưa nguồn hàng ra thị trường để hoàn vốn đầu tư dẫn đến khả năng mất cân đối nguồn tài chính, làm chậm tiến độ thu ngân sách, xuất hiện tình trạng người dân tập trung khiếu kiện đông người.
Để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, TPHCM đề nghị Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà giao Bộ Nông nghiệp và Môi trường và các bộ ngành liên quan sửa đổi, bổ sung điều 63 Nghị định số 102.
Hướng sửa đổi là đối với những trường hợp quy định tại Điều 63 Nghị định 102 mà thuộc trường hợp phải xác định theo phương pháp hệ số điều chỉnh giá đất thì áp dụng hệ số điều chỉnh giá đất do UBND cấp tỉnh ban hành năm 2015. Việc này đảm bảo phù hợp với giá thị trường và hài hòa lợi ích giữa nhà nước với nhà đầu tư.
Đối với công tác tổ chức xác định giá đất cụ thể theo Luật Đất đai năm 2024, UBND TPHCM kiến nghị giữ nguyên quy định về xác định giá đất cụ thể tại luật này.
Tóm tắt Điều 63 Nghị định 102:
1. Trường hợp được Nhà nước giao đất
- Từ ngày 1/1/2005 đến trước 27/2/2006: tính tiền sử dụng đất áp dụng bảng giá đất do UBND tỉnh ban hành tại thời điểm bàn giao.
- Từ ngày 27/2/2006 đến 30/6/2014, nếu phải xác định giá đất cụ thể, giá đất được tính bằng bảng giá đất nhân với hệ số điều chỉnh giá đất tại thời điểm bàn giao.
- Từ ngày 1/7/2014 đến 31/12/2014, nếu thuộc trường hợp áp dụng phương pháp hệ số điều chỉnh thì giá đất được tính bằng cách lấy bảng giá đất nhân hệ số điều chỉnh tại thời điểm bàn giao.
- Từ ngày 1/1/2015 đến trước ngày Nghị định có hiệu lực, nếu thuộc trường hợp áp dụng hệ số điều chỉnh, giá đất được tính bằng bảng giá đất tại thời điểm bàn giao nhân hệ số điều chỉnh do UBND tỉnh ban hành hằng năm.
- Từ ngày 1/7/2014 đến trước ngày Nghị định có hiệu lực nhưng không thuộc đối tượng áp dụng hệ số điều chỉnh, áp dụng các phương pháp định giá đất khác được quy định tại Điều 158 Luật Đất đai.
2. Trường hợp Nhà nước cho thuê đất
- Từ ngày 1/1/2005 đến 30/9/2009, áp dụng bảng giá đất tại thời điểm bàn giao.
- Từ ngày 1/10/2009 đến 30/6/2014, nếu phải xác định giá đất cụ thể thì áp dụng bảng giá đất do UBND tỉnh ban hành nhân hệ số điều chỉnh.
- Từ ngày 1/7/2014 đến 31/12/2014, đối với thuê đất trả một lần hoặc trả hằng năm, giá đất được tính bằng bảng giá đất nhân hệ số điều chỉnh.
- Từ ngày 1/1/2015 đến trước ngày Nghị định có hiệu lực, áp dụng bảng giá đất tại thời điểm bàn giao nhân hệ số điều chỉnh do UBND tỉnh ban hành hằng năm.
- Từ ngày 1/7/2014 đến trước ngày Nghị định có hiệu lực, nếu phải xác định giá đất cụ thể nhưng không thuộc trường hợp áp dụng hệ số điều chỉnh thì áp dụng các phương pháp định giá khác theo Điều 158 Luật Đất đai.