Sạt lở, sụt lún nghiêm trọng trên quốc lộ 24

Ngày 18/11, Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi cho biết đã chỉ đạo lực lượng chức năng khẩn trương khắc phục các điểm sạt lở, sụt lún trên quốc lộ 24 nhằm đảm bảo an toàn cho các phương tiện lưu thông, đặc biệt trong thời điểm mưa kéo dài.

Do ảnh hưởng mưa lớn kéo dài nhiều ngày qua, trên quốc lộ 24 đoạn qua xã Măng Đen và Kon Plông, tỉnh Quảng Ngãi xuất hiện hàng loạt vị trí sạt lở, sụt lún nghiêm trọng trên mặt đường.

Nhiều vết nứt, sụt lún tại Km76+900 thuộc quốc lộ 24, đoạn qua xã Kon Plông (Ảnh: Chí Anh).

Tại Km76+900 quốc lộ 24, qua xã Kon Plông, mặt đường phía taluy âm xuất hiện vết nứt, sụt lún kéo dài gần 40m.

Tại Km109+800 và Km127+940, qua xã Măng Đen xảy ra tình trạng sạt lở taluy dương, đất tràn xuống mặt đường gây nguy hiểm cho người và phương tiện lưu thông.

Theo Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi, lực lượng chức năng đang huy động người và máy móc để san gạt, khắc phục các điểm sạt lở, sụt lún trên quốc lộ 24.

Dù thời tiết khó khăn nhưng lực lượng chức năng vẫn nỗ lực khắc phục các điểm sạt lở, sụt lún (Ảnh: Chí Anh).

Địa phương cũng đã cắm biển cảnh báo, nhắc nhở người dân và tài xế cẩn trọng khi di chuyển qua quốc lộ 24, nhất là trong thời tiết mưa lớn.

Quốc lộ 24 có tổng chiều dài 168km, đi qua nhiều xã, phường của tỉnh Quảng Ngãi. Đây là tuyến giao thông huyết mạch, kết nối trung tâm hành chính của tỉnh Quảng Ngãi với đường Hồ Chí Minh và khu vực phía bắc Tây Nguyên, các tỉnh nam Lào nên lưu lượng xe lưu thông trên tuyến khá lớn.