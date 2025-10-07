Sạt lở nghiêm trọng trên quốc lộ 70 ở Lào Cai, đất đá vùi lấp nhà dân

Ngày 7/10, Sở Xây dựng tỉnh Lào Cai cho biết do ảnh hưởng của hoàn lưu bão Matmo, lúc 9h30 cùng ngày, tại km189 quốc lộ 70, đoạn qua xã Phong Hải xảy ra vụ sạt lở taluy dương gây tắc đường hoàn toàn.

Đất đá sạt lở gây ùn tắc cục bộ tại quốc lộ 70 (Ảnh: Nguyễn Hải).

Còn theo báo cáo của UBND xã Phong Hải, điểm xảy ra sạt lở đã làm khoảng 15.000m3 đất đá từ taluy tràn xuống mặt đường, làm sập hoàn toàn 1 ngôi nhà, 2 căn nhà cấp 4 (vách tôn) bị ảnh hưởng, hư hỏng nặng. Rất may vụ sạt lở không làm ai bị thương.

Lực lượng chức năng nhận định, khu vực nêu trên vẫn tiềm ẩn nguy cơ bị sạt lở.

Vụ sạt lở nhìn từ trên cao (Ảnh: Nguyễn Hải).

Sau khi sự việc xảy ra, Đội CSGT đường bộ số 2, Phòng CSGT Công an tỉnh Lào Cai có mặt tại hiện trường, phối hợp với Công an xã Phong Hải tổ chức phân luồng, cắm biển cảnh báo, đồng thời huy động lực lượng tại chỗ hỗ trợ di dời người dân và tài sản gần khu vực sạt lở đến nơi an toàn.

Sở Xây dựng Lào Cai khuyến cáo người dân và các chủ phương tiện chủ động nắm thông tin, lựa chọn lộ trình phù hợp, tuyệt đối không lưu thông vào khu vực sạt lở để đảm bảo an toàn.