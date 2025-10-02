Đường xuống sông Nho Quế vẫn sạt lở: Tour thuyền tạm dừng, khách tiếc nuối

Sáng 2/10, trên nhiều hội nhóm du lịch, thông tin về việc có đi Hà Giang cũ (nay thuộc tỉnh Tuyên Quang) thời điểm này hay không, nhận được sự quan tâm đặc biệt của cả khách nội địa và khách nước ngoài.

Chị Thanh Thủy đến từ TPHCM cho biết đã đặt vé máy bay, dự kiến tới Hà Giang để trải nghiệm 3 ngày từ 3/10. Tuy nhiên những ngày qua do tình hình mưa lũ ở các tỉnh thành miền núi phía Bắc có nhiều diễn biến phức tạp khiến chị lo lắng và hỏi nhờ cộng đồng mạng tư vấn giúp.

Du khách trải nghiệm đi thuyền trên sông Nho Quế (Ảnh: Quân Đỗ).

Cùng chung tâm trạng, anh Palmer, du khách người Australia cũng đặt câu hỏi tương tự trên một cộng đồng du lịch dành cho người nước ngoài ở Việt Nam.

Vị khách dự tính muốn trải nghiệm Ha Giang Loop (tạm dịch: vòng lặp Hà Giang), trong đó điểm đến không thể bỏ lỡ là ngồi thuyền ngắm sông Nho Quế.

"Tôi được công ty dịch vụ tại Tuyên Quang thông báo: Hiện một số cung đường ở Tuyên Quang như Yên Minh, Lũng Cú bị sạt lở nên tạm thời chưa di chuyển được. Tour thuyền trên sông Nho Quế cũng tạm dừng. Điều này quá đáng tiếc nhưng tôi đành chấp nhận vì thiên tai là điều không ai mong muốn", anh Palmer nói.

Trước những băn khoăn của khách phương xa, nhiều người làm dịch vụ du lịch tại tỉnh Tuyên Quang cũng nhiệt tình tư vấn, trả lời.

Anh H.M., một hướng dẫn viên chuyên dẫn tour đoàn khách nói tiếng Anh ở tỉnh Tuyên Quang cho biết, thời điểm này, du khách nên cân nhắc có thể hoãn hủy, rời lịch trình. Bởi Tuyên Quang bước vào mùa mưa lũ. Chuyện sạt lở đất ở một tỉnh thuộc vùng miền núi là điều khó tránh khỏi.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Nguyễn Phú Xuyên, Phó giám đốc Công ty CP Thủy điện Nho Quế 1 cho biết, do ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số 10 gây mưa lớn, những ngày qua trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang có mưa lớn kéo dài, gây ngập úng, sạt lở ở nhiều nơi.

Trước tình hình này, phía đơn vị khai thác tàu chở khách tham quan sông Nho Quế đã chủ động xin dừng tour từ 13h ngày 30/9. Ở thời điểm hiện tại (2/10), dù thời tiết trên địa bàn đã nắng ráo, nhưng đường từ quốc lộ 4C xuống suối cạn vẫn sạt lở chưa thông, chỉ có thể đi xe máy qua.

"Chúng tôi vẫn đang tiếp tục theo dõi diễn biến từ thời tiết. Tuy nhiên tour thuyền đưa khách ngắm sông Nho Quế có thể phải 4-5 ngày nữa mới hoạt động trở lại.

Hiện nước lũ trên sông rất lớn nên phải đợi tình hình ổn định. Với những khách đã đặt cọc tour tới đây dịp này, chúng tôi rất mong nhận được sự thông cảm. Bởi an toàn tính mạng con người cần ưu tiên đặt lên hàng đầu", ông Xuyên thông tin.

Ngày 1/10, UBND xã Mèo Vạc (tỉnh Tuyên Quang) cũng đề nghị phòng Văn hóa - Xã hội phối hợp các đơn vị liên quan hướng dẫn du khách thay đổi lịch trình tham quan nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối, theo dõi chặt chẽ mọi hoạt động du lịch trên địa bàn.

Khách nước ngoài tại một homestay ở Mèo Vạc (Ảnh: Chu Minh Quang).

Được biết, tại khu vực các xã vùng cao nguyên đá Đồng Văn, nhiều du khách đang tham quan đã bị mắc kẹt lại tại các điểm du lịch. Nhằm đảm bảo an toàn và tạo thuận lợi cho khách trong thời gian lưu lại các homestay, điểm du lịch cộng đồng trên địa bàn đã chủ động triển khai nhiều phương án hỗ trợ.

Tại Làng văn hóa du lịch cộng đồng dân tộc Mông thôn Pả Vi Hạ, xã Mèo Vạc, các hộ kinh doanh dịch vụ du lịch đã mở cửa đón khách, bố trí nơi lưu trú, hỗ trợ bữa ăn, trong đó có homestay sẵn sàng miễn phí phòng nghỉ cho khách.

Theo ghi nhận, trong ngày 1/10, đã có hơn 60 du khách đang lưu trú tại đây được hỗ trợ một phần về ăn, nghỉ, giúp họ yên tâm trong thời gian mưa lũ.