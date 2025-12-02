Sạt lở đèo Sông Pha khi nhiều người, phương tiện đang lưu thông

Ngày 2/12, lãnh đạo Ban Quản lý bảo trì công trình giao thông Khánh Hòa cho biết đơn vị đang phối hợp cùng các lực lượng liên quan dọn dẹp đất đá, cây cối tại vị trí sạt lở trên đèo Sông Pha (đoạn qua xã Lâm Sơn, tỉnh Khánh Hòa).

Theo đơn vị này, khối lượng đất đá sạt lở không lớn nên sẽ cố gắng xử lý, phấn đấu thông xe trong đêm nay.

Điểm sạt lở trên đèo Sông Pha, đoạn qua tỉnh Khánh Hòa (Ảnh: Văn Đức).

Ông Đoàn Văn Hùng, Bí thư Đảng ủy xã Lâm Sơn, cho biết vụ sạt lở xảy ra vào chiều cùng ngày. Thời điểm này, đất đá từ taluy dương bất ngờ tràn xuống mặt đường khi có nhiều người dân và phương tiện đang lưu thông qua khu vực. Rất may, không có thiệt hại về người.

Ngay khi nhận tin báo, chính quyền xã đã cử lực lượng đến hiện trường lập chốt, tạm cấm phương tiện để đảm bảo an toàn và triển khai công tác hốt dọn.

Đèo Sông Pha, còn gọi là đèo Ngoạn Mục, nằm trên tuyến quốc lộ 27 nối Phan Rang (Khánh Hòa) với Đà Lạt (Lâm Đồng). Cung đường quanh co qua địa hình đồi núi hiểm trở, nhiều đoạn taluy cao, nguy cơ sạt lở lớn trong mùa mưa.

Giữa tháng 11, tuyến đèo từng bị sạt lở nghiêm trọng tại nhiều vị trí, buộc cơ quan chức năng phải tạm đóng để đảm bảo an toàn. Đến nay, tình trạng sạt lở tiếp tục tái diễn, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

Tại quốc lộ 27C đoạn qua đèo Khánh Lê vẫn còn nhiều điểm sạt lở với khối lượng đất đá lớn (Ảnh: Hoàng Đức).

Theo Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa, quốc lộ 27C nối Nha Trang (Khánh Hòa) với Đà Lạt (Lâm Đồng) hiện vẫn còn nhiều điểm sạt lở chưa khắc phục xong, khiến tuyến đường này tiếp tục ách tắc.

Trước đó, vào giữa tháng 11, tại quốc lộ 27C, xe giường nằm 2 tầng chở 32 người từ tỉnh Lâm Đồng đến tỉnh Khánh Hòa, khi đi qua đèo Khánh Lê, đã bị một khối đá lớn từ taluy dương rơi trúng. Vụ tai nạn khiến 6 người thiệt mạng và 18 người bị thương.