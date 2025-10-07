Quân đội sẵn sàng bay cứu hộ cứu nạn vùng bị chia cắt, ngập lụt

Ngày 7/10, Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam có Công điện số 5741 gửi các cơ quan, đơn vị quân đội về việc chủ động ứng phó với mưa, lũ lớn do hoàn lưu bão số 11 (bão Matmo) gây ra.

Công điện gửi Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật, Tổng cục Công nghiệp quốc phòng, Tổng cục II; các quân khu 1, 2, 3, 4; Quân đoàn 12; Quân chủng Phòng không - Không quân; Quân chủng Hải quân; Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát biển Việt Nam.

Theo đó, Bộ Tổng Tham mưu yêu cầu các cơ quan, đơn vị tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm các Công điện của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tổng Tham mưu về việc chủ động ứng phó nguy cơ mưa lũ, lũ ống, lũ quét, sạt lở đất do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 11.

Bộ Tư lệnh các quân khu: 1, 2, 3, 4 chỉ đạo Bộ Chỉ huy quân sự các tỉnh, đơn vị thuộc quyền chủ động phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục huy động lực lượng, phương tiện hỗ trợ chính quyền và nhân dân, rà soát kỹ từng khu vực, địa bàn dân cư, đê điều.

Bộ Tổng Tham mưu yêu cầu Quân chủng Phòng không - Không quân, Binh đoàn 18 kiểm tra, rà soát kế hoạch, tổ chức lực lượng, phương tiện sẵn sàng thực hiện bay tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn, vận chuyển lương thực, thực phẩm,... tiếp cận những nơi bị chia cắt, vùng ngập lụt khi có lệnh.

Trực thăng và tổ tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn đường không của Trung đoàn 916 luyện tập tình huống cứu nạn (Ảnh: Báo Phòng không - Không quân).

Các tổng cục: Hậu cần - Kỹ thuật, Công nghiệp quốc phòng,... theo chức năng, nhiệm vụ tăng cường chỉ đạo đôn đốc, kiểm tra các đơn vị thuộc thẩm quyền làm tốt nhiệm vụ khắc phục hậu quả mưa lũ, ngập lụt, sạt lở đất đá do bão số 11 và hoàn lưu bão gây ra.

Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội chủ động có các biện pháp bảo đảm thông tin tại các khu vực dự báo có nguy cơ cao bị chia cắt, cô lập do ảnh hưởng của bão, mưa lũ; phối hợp với Binh chủng Thông tin liên lạc bảo đảm kết nối thông tin, thông suốt giữa Trung ương và địa phương, các địa phương chịu ảnh hưởng của mưa bão.

Đồng thời Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội cử lực lượng, phương tiện (flycam) phối hợp với quân khu: 1, 2, 3, 4 hỗ trợ địa phương khảo sát các khu vực xung yếu để kịp thời phát hiện vết nứt, khu vực có nguy cơ xảy ra sạt lở đất, lũ quét, bị chia cắt, cô lập nhằm cảnh báo sớm và có biện pháp phòng ngừa kịp thời.