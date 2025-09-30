Hàng chục "thần đèn" khiêng nhiều căn nhà đi tránh sạt lở

Ngày 30/9, Trung tá Nguyễn Phúc Trường, Chính trị viên Đồn Biên phòng Ga Ry (thành phố Đà Nẵng), cho biết đơn vị đã huy động lực lượng phối hợp cùng người dân hỗ trợ di dời 6 ngôi nhà trong vùng sạt lở đến vị trí an toàn.

Các căn nhà này nằm tại khu dân cư thôn Pứt, xã Hùng Sơn, thành phố Đà Nẵng.

Bộ đội biên phòng cùng lực lượng chức năng di chuyển nhà người dân ra khỏi vùng sạt lở (Ảnh: A Trường).

Theo Đồn Biên phòng Ga Ry, ngoài việc tháo dỡ từng phần, nhiều ngôi nhà được lực lượng chức năng khiêng nguyên căn đến nơi an toàn.

Hàng chục cán bộ, chiến sĩ và người dân cùng tham gia, chia thành từng nhóm để nhấc, xoay và di chuyển toàn bộ kết cấu nhà. Cách làm này vừa giúp rút ngắn thời gian di dời, vừa hạn chế thiệt hại về tài sản, đảm bảo các hộ dân sớm ổn định nơi ở sau bão.

Theo UBND xã Hùng Sơn, qua khảo sát, mưa bão vừa qua đã làm sạt lở, ảnh hưởng nhà ở của 10 hộ dân các thôn Ga’nil và Pứt, hơn 0,7ha ruộng tại thôn Ki’noonh bị vùi lấp, 5 con bò và 1 con trâu chết.

Tại điểm Trường Tiểu học thôn Pứt, taluy âm bị sạt lở. Nhiều đập dâng đầu nguồn hư hỏng, ảnh hưởng nguồn nước sinh hoạt của hàng trăm hộ dân trên địa bàn xã.

Mưa bão còn làm sạt lở hơn 35 điểm trên các tuyến đường liên thôn, gây chia cắt, đi lại khó khăn. Nhiều điểm tái định cư ở các thôn Ga’nil, Pứt, G’lao, Ating bị sạt lở.

Bên cạnh công tác khắc phục hậu quả bão, các lực lượng chức năng đã hỗ trợ đưa một công dân Lào bị bệnh nặng đang lưu trú tại thôn Atu 2 về nhà để gia đình tiện chăm sóc.