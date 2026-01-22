Sắp thông xe kỹ thuật cầu nối cù lao Phố với trung tâm đô thị Biên Hòa

Ngày 22/1, theo thông tin từ UBND tỉnh Đồng Nai, cầu Thống Nhất nối cù lao Phố (cù lao Hiệp Hòa) với trung tâm đô thị Biên Hòa nằm trong dự án Xây dựng đường trục trung tâm đô thị Biên Hòa sẽ thông xe kỹ thuật vào ngày 3/2 tới.

Cầu Thống Nhất được xác định là hạng mục quan trọng nhất trong tổng thể dự án. Công trình có tổng chiều dài khoảng 765m, trong đó phần cầu chính dài 559m. Quy mô mặt cắt ngang từ 6 đến 10 làn xe, với bề rộng mặt cầu dao động từ 45m đến 95m.

Cầu Thống Nhất nối cù lao Phố với trung tâm đô thị Biên Hòa sắp thông xe kỹ thuật (Ảnh: Hoàng Bình).

Công trình bắc qua sông Cái, tạo trục kết nối trực tiếp giữa trung tâm đô thị Biên Hòa hiện hữu với cù lao Phố. Việc hình thành cây cầu này không chỉ giải quyết bài toán giao thông mà còn mở rộng không gian phát triển đô thị về phía Đông Bắc đô thị Biên Hòa.

Theo Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai, dự án Xây dựng đường trục trung tâm đô thị Biên Hòa đoạn từ đường Võ Thị Sáu đến đường Đặng Văn Trơn có tổng chiều dài tuyến hơn 5,4km, chia làm 2 nhánh.

Nhánh 1 có điểm đầu giao với đường Võ Thị Sáu, điểm cuối giao với đường Đặng Văn Trơn (tại nút giao cầu An Hảo) dài hơn 3,7km. Trên tuyến nhánh 1 sẽ đầu tư xây dựng 2 cầu là Thống Nhất và cầu Vàm Ông Án. Nhánh 2 có điểm đầu tại vòng xoay giao với nhánh 1, điểm cuối giao với đường Đặng Văn Trơn (tại nút giao đường đầu cầu Bửu Hòa) dài hơn 1,7km. Dự án có tổng mức đầu tư hơn 1.500 tỷ đồng. Thời gian thực hiện dự án từ năm 2020 đến 2025 với 8 gói thầu xây dựng.

Đầu năm nay, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Hồ Văn Hà chỉ đạo chủ đầu tư bố trí thêm đèn chiếu sáng để phục vụ thi công ban đêm, đẩy nhanh tiến độ dự án. Trong đó, phải hoàn thành xây dựng 2 cầu trên tuyến là cầu Thống Nhất và cầu Vàm Ông Án nhằm phục vụ nhu cầu đi lại của người dân trong dịp Tết Nguyên đán sắp tới.