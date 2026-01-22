Đồng Nai sắp khởi công đường ven sông Cái gần 4.000 tỷ đồng

UBND tỉnh Đồng Nai sắp làm tuyến đường ven sông Cái (một nhánh sông Đồng Nai qua khu đô thị Biên Hòa).

Theo đó, dự án sẽ được khởi công vào ngày 3/2 tới nhằm chào mừng 96 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam. Tuyến đường có điểm đầu từ đường Hà Huy Giáp thuộc phường Trấn Biên, cuối tuyến tiếp giáp đường Trần Quốc Toản thuộc phường Tam Hiệp.

Khu vực xây dựng đường ven sông Cái tại Đồng Nai (Ảnh: Bảo Quyên).

Theo Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai, dự án khi hoàn thành giúp giảm tải áp lực giao thông ở cửa ngỏ vào trung tâm đô thị Biên Hòa, tạo cảnh quan ven sông Đồng Nai cùng với cù lao Phố và khu Trung tâm hành chính tỉnh Đồng Nai sẽ xây dựng tại Khu công nghiệp Biên Hòa 1.

Dự án đường ven sông Đồng Nai là công trình trọng điểm, có ý nghĩa quan trọng trong thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, kiến tạo không gian phát triển đô thị ven sông. Để phục vụ xây dựng, địa phương phải thực hiện giải tỏa thu hồi đất của 430 hộ dân và 4 tổ chức với diện tích hơn 16ha.

Trước đó ngày 15/1, UBND tỉnh Đồng Nai vừa đưa vào sử dụng đường ven sông Đồng Nai qua phường Trấn Biên dài 5,7km. Đây là con đường kết nối khu trung tâm đô thị Biên Hòa với khu vực phường Tân Triều (huyện Vĩnh Cửu cũ).