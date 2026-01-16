Sập nhà nghi do chế tạo pháo, một người nhập viện

Chiều 16/1, một lãnh đạo UBND xã Ea Wer (tỉnh Đắk Lắk) cho biết trên địa bàn xảy ra một vụ nổ gây sập một phần của căn nhà cấp 4, nghi liên quan việc chế tạo pháo.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 11h30 cùng ngày, vào thời điểm trên, tại nhà của ông Tạ Văn Tuyên (56 tuổi, trú tại thôn 15, xã Ea Wer) xảy ra một vụ nổ gây sập một phần của căn nhà.

Hiện trường vụ sập nhà nghi do chế tạo pháo (Ảnh: Cắt từ clip).

Vụ việc khiến anh V.D.A. (34 tuổi, trú tại TPHCM) bị thương và được đưa đi cấp cứu.

Tại hiện trường, căn nhà bị sập một phần, nặng nhất là khu vực bếp. Qua xác minh ban đầu, lực lượng chức năng nhận định người nghi tham gia chế tạo pháo dẫn đến vụ nổ là người khác, không phải là nạn nhân.

Cơ quan công an đang vào cuộc điều tra vụ việc.