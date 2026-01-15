Bắt thêm một đối tượng trong vụ vận chuyển hơn 350kg pháo trên sông Sê San

Ngày 15/1, Công an tỉnh Quảng Ngãi thông tin đã bắt giữ Rơ Lan Tưnh (SN 1986, trú xã Vạn Xuân, Thanh Hóa) để điều tra về hành vi vận chuyển hơn 350kg pháo nổ từ Campuchia về Việt Nam.

Trước đó, trưa 14/1, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu và môi trường (Công an tỉnh Quảng Ngãi) phát hiện Rơ Lan Tưnh tại xã Ia O, Gia Lai và mời về cơ quan công an làm việc.

Rơ Lan Tưnh tại cơ quan công an (Ảnh: Công an tỉnh Quảng Ngãi).

Tại cơ quan điều tra, Tưnh đã thừa nhận tham gia vào quá trình vận chuyển số pháo nổ nói trên. Đối tượng đã được di lý về Công an tỉnh Quảng Ngãi để phục vụ công tác điều tra, mở rộng vụ án.

Vụ việc này có liên quan đến việc bắt giữ Chanh Hoài (SN 1991, trú tỉnh Gia Lai) và Tống Thanh Tùng (SN 1976, trú tỉnh Ninh Bình) vào ngày 7/1. Hai đối tượng này bị bắt quả tang khi đang vận chuyển hơn 350kg pháo nổ trên sông Sê San, thuộc xã Ia Tơi, Quảng Ngãi.

Theo lời khai ban đầu, Chanh Hoài và Tống Thanh Tùng đã mua số pháo này từ một người Campuchia với mục đích đưa về Việt Nam tiêu thụ kiếm lời. Khi đang vận chuyển qua địa bàn xã Ia Tơi, Quảng Ngãi, các đối tượng đã bị lực lượng công an phát hiện và bắt giữ.