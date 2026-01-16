Thanh niên 17 tuổi giấu gần 9kg thuốc pháo trong nhà riêng

Công an tỉnh Quảng Ninh vừa phát hiện và ngăn chặn một vụ chế tạo, tàng trữ trái phép vật liệu nổ với số lượng lớn tại phường Uông Bí.

Cụ thể, khoảng 12h30 ngày 3/1, Phòng Cảnh sát hình sự chủ trì, phối hợp Công an phường Uông Bí tiến hành kiểm tra và bắt giữ Trần Nam Phong (SN 2009, trú ở phường Uông Bí).

Trần Nam Phong và tang vật (Ảnh: Công an cung cấp).

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng thu giữ gần 9kg thuốc pháo cùng các sản phẩm pháo thành phẩm được đối tượng chế tạo và cất giấu tại nhà riêng.

Làm việc với cơ quan công an, Trần Nam Phong khai đã tự học cách chế tạo pháo trên mạng xã hội, đặt mua thuốc pháo và các vật liệu liên quan để tiến hành chế tạo tại nhà theo phương thức tự phát.

Theo cơ quan chức năng, hành vi chế tạo, tàng trữ pháo nổ trái phép tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn, hỏa hoạn, đe dọa trực tiếp đến tính mạng, sức khỏe của đối tượng, gia đình và cộng đồng.

Cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Trần Nam Phong để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.