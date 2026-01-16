Bộ Công Thương siết quản lý mua bán pháo hoa, rượu bia online dịp Tết

Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số (Bộ Công Thương) vừa có công văn yêu cầu các công ty có website/ứng dụng thương mại điện tử kiểm tra, rà soát và gỡ bỏ các gian hàng, sản phẩm vi phạm các sản phẩm/dịch vụ thuộc danh mục hàng hóa cấm kinh doanh, hàng hóa hạn chế kinh doanh, kinh doanh có điều kiện.

Trong đó, tập trung vào các mặt hàng như pháo nổ, pháo hoa, rượu bia, dược phẩm, thực phẩm và thực phẩm chức năng.

Yêu cầu được ban hành nhằm thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng, Ban Chỉ đạo 389 quốc gia về tổ chức triển khai Đợt cao điểm đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong tháng cuối năm 2025 và dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 (từ ngày 10/12/2025 đến hết ngày 15/3).

Theo đó, cơ quan chức năng yêu cầu tăng cường rà soát quy trình, biện pháp kiểm duyệt người bán, sản phẩm/dịch vụ thuộc danh mục hàng hóa cấm kinh doanh, hàng hóa hạn chế kinh doanh, kinh doanh có điều kiện. Đặc biệt đối với các sản phẩm dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm, rượu, bia, thuốc lá điếu, thuốc lá điện tử, pháo nổ, pháo hoa...

Sản phẩm pháo hoa của Nhà máy Z121 (Ảnh: Minh Huyền).

Bên cạnh đó, Cục Thương mại điện tử và kinh tế số yêu cầu các đơn vị phải đảm bảo cơ chế kiểm tra, giám sát việc cung cấp thông tin của người bán được thực hiện chính xác, đầy đủ theo quy định của pháp luật. Ngoài ra, yêu cầu các gian hàng cung cấp giấy tờ, tài liệu chứng minh nguồn gốc, xuất xứ của hàng hóa và thực hiện tháo gỡ nếu có dấu hiệu vi phạm pháp luật.

Đồng thời ngăn chặn, loại bỏ các gian hàng, sản phẩm/dịch vụ thuộc danh mục hàng hóa cấm kinh doanh, hàng hóa hạn chế kinh doanh, kinh doanh có điều kiện không đáp ứng các quy định pháp luật trên website và ứng dụng thương mại điện tử; hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.