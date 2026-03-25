Sắp khởi công cầu “bờ xe nước” có vốn đầu tư 2.200 tỷ đồng

Ngày 25/3, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Quảng Ngãi thông tin, các thủ tục liên quan đến cầu Trà Khúc 1 đang được khẩn trương hoàn thiện để có thể khởi công dự án trước 30/6.

Dự án cầu Trà Khúc 1 có tổng mức đầu tư 2.200 tỷ đồng. Cầu bắc qua sông Trà Khúc, kết nối phường Cẩm Thành và Trương Quang Trọng. Cây cầu dài hơn 577m, áp dụng kết cấu dây võng tự neo, có 4 làn xe cơ giới, 2 làn hỗn hợp và vỉa hè, đài vọng cảnh.

Phối cảnh dự án cầu Trà Khúc 1 (Ảnh: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Quảng Ngãi).

Cầu Trà Khúc 1 có thiết kế khá độc đáo với 3 vòng tròn liên tiếp giống bờ xe nước (phương tiện lấy nước từ sông đưa vào các kênh dẫn phục vụ sản xuất nông nghiệp). Hình tượng bờ xe nước gợi nhớ nét văn hóa đặc sắc của tỉnh Quảng Ngãi.

Ý tưởng thiết kế này có tên Dấu ấn sông Trà. Đây là ý tưởng đạt giải nhất trong cuộc thi tuyển phương án kiến trúc công trình cầu Trà Khúc 1 do UBND tỉnh Quảng Ngãi tổ chức.

Cầu Trà Khúc 1 được xây bên cạnh cầu cũ. Công trình cũ được xây dựng vào năm 1964, trên tuyến quốc lộ 1 qua địa phận tỉnh Quảng Ngãi.

Cây cầu này hiện đã xuống cấp, các móng trụ hư hỏng nặng. Do đó, tỉnh Quảng Ngãi đã cấm các phương tiện có trọng tải lớn qua cầu. Vào mùa mưa, khi lũ trên sông Trà Khúc đạt mức báo động 3, cầu sẽ bị tạm dừng khai thác.