Phấn đấu khởi công dự án cao tốc Quảng Ngãi - Kon Tum vào ngày 19/5

Ngày 14/1, thông tin từ UBND tỉnh Quảng Ngãi cho hay, Bộ Xây dựng đã có văn bản phản hồi cho tỉnh về một số nội dung liên quan đến dự án cao tốc Quảng Ngãi - Kon Tum.

Theo Bộ Xây dựng, tỉnh Quảng Ngãi và Kon Tum đã được hợp nhất. Vì vậy, phạm vi nghiên cứu đầu tư tuyến cao tốc Quảng Ngãi - Kon Tum thuộc địa bàn tỉnh Quảng Ngãi mới. Do đó, việc giao UBND tỉnh Quảng Ngãi làm cơ quan chủ quản triển khai đầu tư dự án được xác định là phù hợp với chỉ đạo của Thủ tướng.

Hiện khu vực phía Đông và phía Tây tỉnh Quảng Ngãi được kết nối thông qua quốc lộ 24 với nhiều đoạn là đèo, dốc hiểm trở (Ảnh: Quốc Triều).

Bộ Xây dựng đề nghị UBND tỉnh Quảng Ngãi thực hiện đầy đủ nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan chủ quản, khẩn trương hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư, trình cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt chủ trương đầu tư dự án.

Trong quá trình triển khai dự án, nếu phát sinh khó khăn, vướng mắc hoặc các nội dung vượt thẩm quyền, bao gồm cả việc chuyển đổi hình thức đầu tư, UBND tỉnh Quảng Ngãi cần kịp thời báo cáo Thủ tướng để xem xét, quyết định.

Tỉnh Quảng Ngãi cần đẩy nhanh các thủ tục đầu tư, triển khai giải phóng mặt bằng, phấn đấu khởi công dự án vào ngày 19/5.

Dự án cao tốc Quảng Ngãi - Kon Tum có chiều dài khoảng 136km, tổng vốn đầu tư 44.355 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành vào năm 2030.