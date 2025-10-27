Công an vào cuộc vụ xây dựng làm sập nhà hàng xóm, 5 người thương vong

Ngày 27/10, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Đắk Lắk, cho biết đơn vị đã phối hợp cùng cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường, tử thi trong vụ sạt móng xây dựng nhà làm sập ngôi nhà của hàng xóm khiến 2 người tử vong, 3 người bị thương.

Công an cũng đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc để xử lý theo quy định pháp luật.

Hiện trường vụ tai nạn nhà sập khiến 2 người tử vong, 3 người bị thương (Ảnh: Uy Nguyễn).

Trước đó, khoảng 10h45 ngày 25/10, đã xảy ra sự cố sạt móng nhà đang xây dựng của bà T.T.H. (57 tuổi, trú tại buôn Mnang Tar, xã Yang Mao) và phần tường đã đè sập hoàn toàn nhà ông Y.O.K. (42 tuổi, trú cùng buôn).

Hậu quả, ông Y.O.K. cùng con gái 11 tuổi tử vong tại chỗ, 3 người thân khác của ông K. bị thương.

Lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt tại hiện trường, sử dụng máy múc để cứu hộ, đưa các nạn nhân ra khỏi đống đổ nát. Chính quyền địa phương đã hỗ trợ gia đình nạn nhân 10 triệu đồng để lo công tác mai táng.

Nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn nghiêm trọng đang được điều tra (Ảnh: Uy Nguyễn).

Gia đình ông K. có hoàn cảnh rất khó khăn, vợ ông đã qua đời vào năm 2024 do mắc bệnh ung thư, người đàn ông này một mình nuôi 4 con nhỏ ăn học.

Ông Trương Công Thái, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk thay mặt lãnh đạo tỉnh thăm hỏi, động viên, chia buồn và hỗ trợ gia đình ông Y.O.K. 35 triệu đồng.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk yêu cầu chính quyền địa phương hỗ trợ người dân trong công tác mai táng và xây dựng lại nơi ở mới an toàn hơn cho con cái của nạn nhân.