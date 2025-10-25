Sập nhà dân khiến 5 người thương vong

Chiều 25/10, ông Võ Tấn Trực, Chủ tịch UBND xã Yang Mao, tỉnh Đắk Lắk, xác nhận một vụ sập nhà nghiêm trọng đã xảy ra trên địa bàn xã, khiến 2 người tử vong và 3 người khác bị thương nhẹ.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 10h45 cùng ngày tại buôn Mang Ta. Theo thông tin ban đầu từ địa phương, trong quá trình thi công đào móng nhà, một bức tường bất ngờ đổ sập, đè vào nhà ông Y.O.K. (42 tuổi).

Hiện trường vụ tai nạn khiến 2 người tử vong, 3 người bị thương (Ảnh: Cắt từ clip).

Hậu quả, căn nhà của ông K. bị sập hoàn toàn. Ông K. và con gái 11 tuổi tử vong tại chỗ, trong khi 3 người khác bị thương nhẹ.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường, sử dụng máy múc để cứu hộ, đưa các nạn nhân ra khỏi đống đổ nát.

Chính quyền địa phương đã kịp thời hỗ trợ gia đình nạn nhân 10 triệu đồng để lo công tác mai táng. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.