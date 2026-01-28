Nữ sinh 16 tuổi tự viết code, giành giải Nhì cuộc thi sáng kiến giao thông

Từ những bất cập trong việc kiểm soát học sinh sử dụng phương tiện giao thông, Võ Thị Hồng Lê (16 tuổi, ở Quảng Trị) đã phát triển sáng kiến “Hệ thống kiểm soát an toàn học đường bằng QR code 3 tầng - SafeEduQR”.

Với sáng kiến này, Hồng Lê đã xuất sắc giành giải Nhì tại cuộc thi Sáng kiến An toàn giao thông Việt Nam 2025 do báo Dân trí phối hợp cùng Cục Cảnh sát giao thông và Công ty ô tô Toyota Việt Nam phối hợp tổ chức và trao giải chiều 28/1.

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Thị Hà và Nhà báo Phạm Tuấn Anh, Tổng biên tập báo Dân trí, tham quan mô hình triển lãm các tác phẩm dự thi (Ảnh: Hải Long).

Hồng Lê theo học tại Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, tỉnh Quảng Trị. Dù theo học lớp chuyên sinh nhưng Hồng Lê đã tự mày mò, xây dựng một giải pháp công nghệ nhằm góp phần nâng cao ý thức chấp hành luật giao thông cho học sinh.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, Hồng Lê cho hay, ý tưởng SafeEduQR hình thành từ thực tế tại chính ngôi trường em đang theo học. Việc kiểm tra học sinh điều khiển phương tiện giao thông được thực hiện chủ yếu vẫn theo cách thủ công.

“Nhà trường phải cử học sinh cờ đỏ đứng tại cổng, chụp biển số xe, dò năm sinh trên bảng tên để xem học sinh có đủ độ tuổi điều khiển phương tiện hay không. Cách làm này rất mất thời gian, lại khó kiểm soát triệt để”, Hồng Lê chia sẻ.

Nữ sinh trường chuyên ở Quảng Trị xuất sắc giành giải Nhì cuộc thi (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Nhận thấy bất cập này, nữ sinh 16 tuổi nảy ra ý tưởng xây dựng một ứng dụng kiểm soát thông minh, giúp kết nối phụ huynh - nhà trường - lực lượng chức năng.

Nữ sinh 16 tuổi bày tỏ: “Với sáng kiến của mình, em mong muốn góp phần giảm tỷ lệ học sinh sử dụng phương tiện trái quy định; hỗ trợ nhà trường và lực lượng chức năng quản lý hiệu quả hơn; giáo dục ý thức chấp hành pháp luật giao thông cho học sinh từ sớm. Giải pháp này cũng phù hợp với định hướng chuyển đổi số trong quản lý giáo dục và an toàn học đường".

Theo đó, mỗi học sinh và phương tiện sẽ được gắn một mã QR. Khi cần kiểm tra, nhà trường hoặc lực lượng chức năng chỉ cần quét mã để xác định nhanh học sinh có đủ độ tuổi điều khiển phương tiện hay không, phụ huynh có cho phép hay không, đồng thời ghi nhận các trường hợp vi phạm.

“Em mong muốn phần mềm góp phần giúp học sinh hình thành ý thức chấp hành luật giao thông từ sớm, thay vì chỉ xử lý khi đã xảy ra vi phạm. Khi biết mình có thể bị kiểm tra bất cứ lúc nào, các bạn sẽ có ý thức chấp hành tốt hơn”, Hồng Lê nói.

Bên cạnh đó, hệ thống còn hỗ trợ nhà trường thống kê tình trạng vi phạm, quản lý việc gửi xe, đi học muộn hay không chấp hành quy định an toàn giao thông.

Hồng Lê cũng cho biết: “Em mất khoảng nửa tháng để lên ý tưởng và thêm gần nửa tháng để hoàn thiện bài dự thi. Em chủ yếu tập trung vào cách vận hành, dòng dữ liệu của hệ thống, còn phần lập trình chỉ ở mức cơ bản”.

Trong quá trình hoàn thiện sáng kiến, Hồng Lê tìm hiểu thông tin từ báo Dân trí, các báo cáo của Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, đồng thời tự học thêm kiến thức về công nghệ, thiết kế và luật giao thông để hoàn thiện sản phẩm.

Nữ sinh Quảng Trị cho biết, cảm thấy vui và vinh dự khi giành được giải cao tại cuộc thi Sáng kiến An toàn giao thông Việt Nam 2025 do báo Dân trí phối hợp cùng Cục Cảnh sát giao thông và Công ty ô tô Toyota Việt Nam phối hợp tổ chức.

Cuộc thi Sáng kiến An toàn giao thông Việt Nam 2025 thu hút đông đảo tác giả dự thi (Ảnh: Thành Đông).

“Khi tham gia cuộc thi, em đã tự nghiên cứu tài liệu, học hỏi thêm được nhiều kiến thức. Em cũng tự tin trình bày ý tưởng và hiểu rõ hơn về trách nhiệm của mỗi người khi tham gia giao thông”, Hồng Lê chia sẻ.

Theo nữ sinh Quảng Trị, cuộc thi do báo Dân trí tổ chức, không chỉ tạo sân chơi sáng tạo cho học sinh, mà còn góp phần lan tỏa nhận thức pháp luật trong cộng đồng, đặc biệt là với nhóm đối tượng trẻ tuổi.