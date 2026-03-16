Sang đường không quan sát, người phụ nữ bị xe đầu kéo tông tử vong

Ngày 16/3, thông tin từ UBND phường Phong Thái, thành phố Huế, trên địa bàn xảy ra vụ tai nạn giao thông khiến người phụ nữ tử vong tại chỗ.

Lúc 9h20 cùng ngày, tài xế L.M.C. (SN 1988, trú tại xã Tuy Phước Bắc, tỉnh Gia Lai) điều khiển xe đầu kéo mang biển số 77H.041.xx, kéo rơ-mooc biển số 77R-046.xx lưu thông trên quốc lộ 1 theo hướng Nam - Bắc.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông trên quốc lộ 1, đoạn qua thành phố Huế (Ảnh: Người dân cung cấp).

Khi đến km804+800 trên quốc lộ 1 (trước cổng Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2), thuộc địa bàn phường Phong Thái, xe của anh C. va chạm với xe máy mang biển số 75C1-287.xx do bà L.T.H. (SN 1968, trú tại phường Phong Thái) điều khiển cùng chiều phía trước đang chuyển hướng rẽ trái qua đường.

Vụ tai nạn khiến bà H. tử vong tại chỗ, 2 phương tiện hư hỏng. Sau khi xảy ra vụ tai nạn, các lực lượng chức năng thành phố Huế đã có mặt tại hiện trường điều tiết giao thông, điều tra nguyên nhân.

Theo cơ quan chức năng, nguyên nhân ban đầu được xác định là do bà H. điều khiển xe máy chuyển hướng không đúng quy định, không chú ý quan sát. Kết quả kiểm tra tài xế không vi phạm nồng độ cồn và âm tính với ma túy.