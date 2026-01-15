Sẽ khởi tố vụ tai nạn trên cao tốc khiến 4 người tử vong

Thông tin này được Đại tá Trần Thái Quang Hoàng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa, trả lời các cơ quan báo chí tại cuộc họp báo thông tin về tình hình kinh tế - xã hội năm 2025, nhiệm vụ trọng tâm năm 2026.

Theo Đại tá Hoàng, sau khi vụ tai nạn xảy ra, lực lượng chức năng của đơn vị đã có mặt tại hiện trường để phối hợp cùng lực lượng của Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) xử lý vụ việc. Qua kiểm tra bước đầu, các tài xế trong vụ tai nạn không vi phạm nồng độ cồn và chất ma túy.

Đại tá Trần Thái Quang Hoàng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa (Ảnh: Thanh Tùng).

“Cơ quan chức năng của Công an tỉnh đang củng cố hồ sơ để khởi tố vụ án với tội danh Không chú ý quan sát và Không giữ khoảng cách an toàn khi tham gia giao thông”, Đại tá Hoàng nói.

Trước đó, như Dân trí đã đưa tin, vào 3h30 ngày 14/1, trên cao tốc Bắc - Nam, đoạn qua xã Đồng Tiến, Thanh Hóa xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa ô tô khách loại 16 chỗ mang biển kiểm soát 38C-229.xx, do anh Phan Văn Trường (SN 1986, ở thôn Trại Tiểu, xã Đồng Lộc, Hà Tĩnh) điều khiển và xe tải mang biển kiểm soát 35A-463.xx do anh Bùi Văn Hồi (SN 1990, ở thôn Vệ Chùa, xã Phú Sơn, Ninh Bình) điều khiển.

Thời điểm xảy ra va chạm, trên ô tô khách chở 9 người, đang di chuyển theo hướng Nghệ An đi Hà Nội. Xe khách đã đâm vào phía sau bên trái thùng xe tải đang dừng, đỗ sát lề phải theo chiều di chuyển.

Sau cú va chạm, ô tô khách xoay ngang trên làn trong, sát dải phân cách cứng theo chiều di chuyển.

Hiện trường vụ tai nạn (Ảnh: Hải Đăng).

Ngay sau đó, một ô tô đầu kéo khác mang biển kiểm soát 36C-111.xx, kéo theo rơ-moóc 36RM-001.xx, do anh Trịnh Khắc Hưng (SN 1989, ở thôn Yên Khắc 2, xã Yên Ninh, Thanh Hóa) điều khiển, tiếp tục đâm vào phía sau thùng xe tải và một phần hông trước bên phải của ô tô khách.

Vụ tai nạn liên hoàn khiến 4 người trên xe khách tử vong, 6 người khác bị thương.

Danh tính các nạn nhân tử vong, gồm: P.V.N. (SN 1966), V.Đ.A.Q. (SN 2008), H.B.A. (SN 1976) và T.V.Q. (SN 1962).

Các nạn nhân bị thương, gồm: Đ.V.H. (SN 1962), Đ.V.N. (SN 1957), T.V.A. (SN 1968), T. K.L. (SN 1970), Đ.V.H. (SN 1972).

Tất cả các nạn nhân đều trú tại xã Đồng Lộc, tỉnh Hà Tĩnh.

Theo kết quả xác minh sơ bộ, nguyên nhân vụ tai nạn giao thông là do anh Phan Văn Trường điều khiển ô tô khách và anh Trịnh Khắc Hưng điều khiển ô tô đầu kéo không chú ý quan sát, không giữ khoảng cách an toàn với xe phía trước.