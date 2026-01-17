Đại hội XIV của Đảng: Từ khát vọng đến hành động bứt phá

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng được kỳ vọng sẽ có nhiều giải pháp đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội, trao đổi với phóng viên Dân trí, Tiến sĩ Tô Văn Trường (nguyên Viện trưởng Viện Quy hoạch Thủy lợi miền Nam) đã chia sẻ những góc nhìn, mong đợi và kiến nghị tâm huyết gửi gắm tới Đại hội.

Bản lĩnh trước sóng gió

Theo Tiến sĩ Tô Văn Trường đất nước đang tiến đến thời điểm mang tính bước ngoặt, chuẩn bị cho Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Là người từng chứng kiến nhiều chặng đường lịch sử của dân tộc, TS. Tô Văn Trường nhấn mạnh, mỗi kỳ Đại hội không chỉ là nhiệm vụ chính trị định kỳ mà còn là dấu ấn mở ra một giai đoạn phát triển mới.

Trung tâm Quảng trường Ba Đình trang nghiêm với Lăng Bác và toà nhà Quốc Hội, phía xa là những khối nhà cao tầng mọc lên san sát thể hiện tốc độ phát triển chóng mặt của một đô thị hiện đại (Ảnh: Lê Hoàng Vũ).

Ông đánh giá, Đại hội XIV của Đảng được kỳ vọng là cột mốc khẳng định khát vọng đất nước bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, phát triển nhanh hơn, xanh hơn và bền vững hơn, là nơi ý chí chính trị gặp gỡ khát vọng của lòng dân.

Nhìn lại những thành tựu nổi bật của nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng, TS. Tô Văn Trường nêu, đây là kỳ đại hội rất thành công, ghi dấu đậm nét nhiều thành tựu nổi bật.

Trong đó, nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng đã duy trì ổn định chính trị và quản trị quốc gia giữa những biến động toàn cầu chưa từng có. Từ đại dịch Covid-19 đến xung đột địa chính trị, khủng hoảng chuỗi cung ứng nhưng Việt Nam vẫn giữ được ổn định kinh tế vĩ mô và củng cố niềm tin xã hội.

Những năm qua TPHCM phát triển mạnh mẽ (Ảnh: Vũ Tuấn Anh).

Về kinh tế, đà tăng trưởng được duy trì trong điều kiện vô cùng thách thức. Điểm sáng rực rỡ là năm 2022, ngay sau đại dịch, GDP tăng trưởng đạt hơn 8%, thuộc nhóm cao nhất thế giới và những năm tiếp theo dù bối cảnh suy giảm toàn cầu, Việt Nam vẫn duy trì được đà phục hồi tích cực.

Lạm phát được kiểm soát, nợ công được giữ ở mức an toàn, Việt Nam tiếp tục nằm trong nhóm 20 nền kinh tế thu hút FDI hấp dẫn nhất thế giới.

Về cải cách bộ máy, quyết tâm tinh gọn hệ thống chính trị đã được thể hiện rõ nét.

"Việc sắp xếp lại hàng loạt đơn vị hành chính, chính quyền địa phương 2 cấp, tinh giản biên chế không chỉ là phép tính cơ học mà là bước đi chiến lược để bộ máy hoạt động hiệu lực, hiệu quả hơn. Thủ tục hành chính tại nhiều địa phương đã được cắt giảm, tạo môi trường thông thoáng hơn cho người dân và doanh nghiệp", TS. Tô Văn Trường nhấn mạnh.

Song hành với kinh tế, an sinh xã hội tiếp tục là trụ cột vững chắc. Thu nhập bình quân đầu người được cải thiện đáng kể, các gói hỗ trợ trong và sau đại dịch đã kịp thời giúp người dân vượt qua khó khăn, khẳng định tinh thần của một Nhà nước kiến tạo và phục vụ.

Hiện thực hóa khát vọng thịnh vượng

Tuy nhiên khi bước vào nhiệm kỳ mới, TS. Tô Văn Trường cho rằng chúng ta phải thẳng thắn nhìn nhận những thách thức mang tính nền tảng.

Thách thức lớn nhất vẫn là khoảng cách giữa chủ trương và thực thi. Không ít quyết sách đúng đắn của Trung ương khi đi vào cuộc sống lại gặp sự chậm trễ do một số rào cản và quy trình tầng nấc.

Toà nhà 72 tầng Keangnam cao 329m trở thành trung tâm thu hút sự phát triển với hàng loạt cao ốc mọc lên xung quanh (Ảnh: Lê Hoàng Vũị).

"Đáng lo ngại hơn là "căn bệnh" sợ sai, tâm lý né tránh trách nhiệm ở một bộ phận cán bộ, công chức, khiến dòng chảy công việc bị ngưng trệ. Doanh nghiệp vẫn than phiền về gánh nặng thủ tục hành chính và rủi ro pháp lý chưa được tiên liệu.

Bên cạnh đó, năng suất lao động còn thấp so với khu vực là một "báo động đỏ". Nếu không nhanh chóng dịch chuyển lên chuỗi giá trị cao hơn, nền kinh tế dễ rơi vào bẫy thu nhập trung bình mà nhiều quốc gia đi trước đã mắc phải", TS. Tô Văn Trường nhìn nhận.

Theo TS. Tô Văn Trường, để hiện thực hóa khát vọng thịnh vượng, Đại hội XIV không chỉ dừng lại ở hoạch định đường lối mà cần khởi nguồn cho những hành động quyết liệt.

Trong đó, ông đưa ra Ba đột phá chiến lược cần được ưu tiên là hoàn thiện thể chế và "lá chắn" cho sự đổi mới: Cần xây dựng hệ thống pháp luật minh bạch, đồng bộ để người dân và doanh nghiệp an tâm đầu tư. Quan trọng hơn, phải luật hóa cụ thể cơ chế bảo vệ cán bộ "6 dám" (dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm...), để cán bộ yên tâm cống hiến, phá bỏ tâm lý sợ sai.

Tàu đường sắt metro Nhổn - ga Hà Nội là một trong những công trình nổi bật của Hà Nội (Ảnh: Nguyễn Hải).

Hai là đột phá về khoa học - công nghệ và nhân lực: Tập trung vào các lĩnh vực mũi nhọn như bán dẫn, AI và công nghệ môi trường. Cần có chính sách thực chất để kết nối doanh nghiệp FDI với doanh nghiệp nội địa, biến Việt Nam thành mắt xích quan trọng trong chuỗi cung ứng toàn cầu chứ không chỉ là nơi gia công giá rẻ.

Ba là phát triển xanh là mệnh lệnh sinh tồn: Với vị trí địa lý chịu ảnh hưởng nặng nề của biến đổi khí hậu, chuyển đổi xanh, kinh tế tuần hoàn và năng lượng tái tạo không còn là lựa chọn mà là con đường bắt buộc để phát triển bền vững.

Năm của kỷ luật thực thi

Ông cho biết, năm 2026 là năm đầu tiên triển khai nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, là năm "lửa thử vàng", năm của hành động cụ thể.

Do đó, theo TS. Tô Văn Trường cần đặt ra các chỉ tiêu "cứng" về cắt giảm thủ tục hành chính, kiên quyết loại bỏ những giấy phép con gây phiền hà. Các dự án hạ tầng chiến lược phải được đẩy nhanh tiến độ, và hệ thống phúc lợi xã hội cần được mở rộng để thành quả tăng trưởng thấm sâu vào từng gia đình.

Cầu Nhật Tân là cây cầu dây văng lớn thứ hai Việt Nam (Ảnh: Lê Hoàng Vũ).

Những bước đi ấy, nếu được thực hiện quyết liệt, sẽ tạo nền tảng vững chắc để Việt Nam hướng tới mục tiêu trở thành nước có thu nhập trung bình cao vào năm 2030 và nước phát triển vào năm 2045.

Từ thực tế phát triển mạnh mẽ của đất nước, TS. Tô Văn Trường tin tưởng Đại hội lần thứ XIV của Đảng sẽ là dấu mốc của niềm tin và khát vọng; nội lực dân tộc, tinh thần doanh nhân, trách nhiệm công chức và sự đồng thuận của nhân dân sẽ là chìa khóa quyết định thành công.

"Tôi tin rằng, với bản lĩnh được tôi rèn qua nhiều gian khó, Đảng sẽ dẫn dắt đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới mạnh mẽ hơn, tự tin hơn.

Khát vọng lớn nhất của những người đã đi qua chiến tranh và hòa bình như tôi là được thấy Tổ quốc không chỉ giàu mạnh mà còn văn minh, nhân ái để mỗi người dân Việt Nam đều có thể tự hào nói rằng "Đất nước tôi đang lớn lên từng ngày", TS. Tô Văn Trường nói.