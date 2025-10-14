Loài chim "lãng mạn nhất thế giới" liên tục bay lạc ở miền Trung

Chiều 13/10, UBND xã Trường Sơn, tỉnh Quảng Trị phối hợp với đơn vị kiểm lâm, công an đã bàn giao một cá thể chim hồng hoàng quý hiếm cho Trung tâm Cứu hộ, bảo tồn và Phát triển sinh vật, Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng (Quảng Trị).

Cá thể hồng hoàng kể trên có trọng lượng khoảng 2kg, bay vào vườn nhà ông Võ Xuân Quốc, trú tại thôn Long Sơn, xã Trường Sơn sau cơn mưa lớn.

Một cá thể chim hồng hoàng (Ảnh: Tiến Thành).

Trung tâm Cứu hộ, bảo tồn và Phát triển sinh vật, Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng sẽ chăm sóc và thả cá thể chim hồng hoàng về môi trường tự nhiên tại khu vực phù hợp.

Ngày 7/10, Công an xã Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An cũng phối hợp thả một cá thể chim hồng hoàng về môi trường tự nhiên. Cá thể chim này được ông Đinh Đức Dũng, trú tại xã Tân Kỳ phát hiện bay vào vườn nhà mình và trình báo cơ quan chức năng.

Chim hồng hoàng tên khoa học là Buceros bicornis, thuộc nhóm IB trong danh mục các loài động vật nguy cấp, quý, hiếm được bảo vệ nghiêm ngặt.

Cá thể chim hồng hoàng trưởng thành có thể dài tới 1,2m, sải cánh rộng và cân nặng 2-4kg. Bộ lông của chúng có 3 màu chủ đạo gồm trắng, đen tuyền và vàng tươi. Đặc biệt, chim hồng hoàng có phần mỏ và mũ trên đỉnh đầu liền khối, chiếm đến 11% trọng lượng cơ thể.

Nhiều nhà sinh vật học mệnh danh hồng hoàng là loài chim lãng mạn nhất thế giới (Ảnh: Tiến Thành).

Theo chuyên gia chăm sóc động vật hoang dã tại Trung tâm Cứu hộ, bảo tồn và Phát triển sinh vật, Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, chim hồng hoàng nổi tiếng với sự chung thủy và cách chúng tìm bạn đời.

Chim trống khi trưởng thành sẽ miệt mài tặng xác động vật, cành cây, xương động vật làm quà để chinh phục chim cái cho đến khi được chấp nhận, cả đời chúng sẽ không đổi bạn tình, cùng chung sức nuôi chim con.

Nhiều nhà sinh vật học mệnh danh hồng hoàng là loài chim lãng mạn nhất thế giới. Loài này phân bố ở vùng đồng bằng và vùng núi có khí hậu nhiệt đới, cận nhiệt đới ở một số nước Đông Nam Á, Ấn Độ và phía Nam Trung Quốc.