Rạp Hòa Bình, biệt thự trên "đất vàng" Đà Lạt bị thanh tra điểm tên

Thanh tra tỉnh Lâm Đồng vừa công bố kết luận về tình trạng lãng phí trong quản lý, sử dụng nhiều cơ sở nhà đất công tại các vị trí đắc địa, được mệnh danh là "đất vàng" giữa lòng Đà Lạt. Trong số đó, Rạp chiếu bóng 3 Tháng 4 (Rạp Hòa Bình), biệt thự số 01 Đống Đa và biệt thự số 43 Xô Viết Nghệ Tĩnh đang đối mặt với tình trạng xuống cấp nghiêm trọng, gây thất thoát tài sản công.

Rạp chiếu bóng 3 Tháng 4, hay còn gọi là Rạp Hòa Bình, tọa lạc tại khu Hòa Bình, phường Xuân Hương, Đà Lạt, với diện tích 643m2. Được xây dựng từ năm 1952 và giao cho Trung tâm Phát hành phim và Chiếu bóng tỉnh Lâm Đồng quản lý từ cuối năm 2005, rạp từng là một biểu tượng văn hóa của thành phố.

Tuy nhiên, từ năm 2018, rạp đã ngừng hoạt động chiếu phim, nhiều hạng mục xuống cấp nghiêm trọng, gây lãng phí tài nguyên.

Mặc dù một số ki-ốt xung quanh rạp vẫn được cho thuê kinh doanh, việc phê duyệt phương án nâng cấp, sửa chữa Rạp Hòa Bình đang gặp khó khăn do công trình này nằm trong quy hoạch tổng thể mà tỉnh Lâm Đồng đang triển khai.

Biệt thự số 1 Đống Đa, phường Xuân Hương, Đà Lạt, được đánh giá là một trong những công trình có vị trí đắc địa bậc nhất "xứ sở sương mù". Nằm trên khu đất cao 1.638m2, biệt thự này có tầm nhìn bao quát đèo Prenn, đồi thông và một phần lớn đô thị Đà Lạt.

Từ năm 2005, biệt thự được giao cho Trung tâm Quản lý nhà tỉnh Lâm Đồng. Đến năm 2019, công trình này được cho Công ty TNHH Xây dựng Thành Nam thuê, nhưng do không đảm bảo các quy định, hợp đồng thuê đã bị chấm dứt vào năm 2025. Suốt nhiều năm không được duy tu, sửa chữa, biệt thự số 1 Đống Đa đã rơi vào tình trạng xuống cấp nghiêm trọng.

Với kết cấu tường bê tông ở tầng trệt và vách gỗ ở các tầng trên, nhiều phần gỗ của biệt thự đã mục ruỗng, đối diện nguy cơ đổ sập.

Bên trong, sàn nhà và vách gỗ cũng trong tình trạng cũ kỹ, hư hỏng nặng.

Biệt thự số 43 Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường Lang Biang, Đà Lạt, với diện tích 1.877m2, cũng được Thanh tra tỉnh Lâm Đồng xác định là tài sản công bị lãng phí nghiêm trọng. Từng là nơi ở của cán bộ, công nhân viên Công ty Dược và Vật tư y tế Lâm Đồng, biệt thự này sau đó được giao cho một công ty thực hiện dự án vào năm 2011. Tuy nhiên, do đơn vị thuê chậm triển khai, dự án đã bị thu hồi.

Từ đó đến nay, công trình này bị bỏ không, dẫn đến tình trạng xuống cấp nghiêm trọng, gây thất thoát lớn cho ngân sách nhà nước và làm mất đi giá trị của những khu "đất vàng" giữa lòng thành phố du lịch nổi tiếng.