Ra mắt Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TPHCM nhiệm kỳ 2025-2030

Sáng 15/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, bước vào phiên bế mạc. Trong buổi sáng, Đại hội đã công bố các quyết định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về chỉ định nhân sự Ủy ban Kiểm tra và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy; quyết định chỉ định đại biểu của Đảng bộ TPHCM dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Tại Đại hội, Phó bí thư Thành ủy, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM Văn Thị Bạch Tuyết đã công bố quyết định chỉ định nhân sự Ủy ban Kiểm tra và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy nhiệm kỳ 2025-2030. Theo quyết định, nhân sự Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TPHCM nhiệm kỳ mới có 16 nhân sự gồm Chủ nhiệm, các Phó chủ nhiệm và Ủy viên.

Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TPHCM nhiệm kỳ 2025-2030 ra mắt Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ I (Ảnh: Ban tổ chức).

Ông Võ Văn Dũng tiếp tục làm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TPHCM nhiệm kỳ tới. Phó chủ nhiệm thường trực Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TPHCM là ông Nguyễn Chí Trung; các Phó chủ nhiệm là bà Lê Thị Hờ Rin, ông Lê Hồng Thông, ông Hồ Nam, ông Lê Minh Tuấn, ông Hồ Hải, bà Đặng Thị Hồng Vân.

Đại hội cũng công bố danh sách 75 người được chỉ định tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Ngoài ra, thành phố có 5 đại biểu đương nhiên dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng là Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang, Phó bí thư thường trực Thành ủy TPHCM Lê Quốc Phong, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội TPHCM Nguyễn Văn Lợi, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu Phạm Viết Thanh.

Các đại biểu biểu quyết thông qua các chỉ số, mục tiêu của nhiệm kỳ mới (Ảnh: Ban tổ chức).

Các đại biểu cũng biểu quyết thông qua các chỉ số, mục tiêu của nhiệm kỳ 2025-2030, thông qua Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM nhiệm kỳ 2025-2030.

Theo đó, Đại hội thể hiện quyết tâm xây dựng TPHCM thành đô thị đa trung tâm, kinh tế, tài chính, dịch vụ, văn hóa, giáo dục, y tế, khoa học công nghệ, đổi mới, sáng tạo, phát triển thông minh, hiện đại, tăng trưởng xanh, bền vững, bảo đảm vững chắc quốc phòng, an ninh, đối ngoại, xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được trình bày dự thảo Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ I (Ảnh: Ban tổ chức).

TPHCM cũng đặt mục tiêu xây dựng trung tâm nghiên cứu và phát triển (R&D), phát triển các sản phẩm công nghệ mới; hình thành các khu mậu dịch thương mại tự do thế hệ mới gắn với phát triển các trung tâm logistics, các cụm cảng trung chuyển quốc tế, sân bay hàng hóa; phát triển các tổ hợp giao thương tích hợp quy mô lớn kết nối các khu thương mại tự do.

Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, kiên cường, đoàn kết, năng động, sáng tạo, nghĩa tình, nắm chắc thời cơ, vượt qua thách thức, đẩy mạnh toàn diện sự nghiệp đổi mới, hăng hái hưởng ứng phong trào thi đua yêu nước, phấn đấu hoàn thành cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, xây dựng TPHCM phát triển bền vững, vươn tầm khu vực và thế giới, không ngừng nâng cao chất lượng sống và hạnh phúc của nhân dân.