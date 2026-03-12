Sáng 12/3, tại Hà Nội, báo Nhân Dân chính thức ra mắt chuyên trang Quốc hội Việt Nam tại địa chỉ https://nhandan.vn/quoc-hoi.

Sự kiện này nằm trong chuỗi hoạt động của báo Nhân Dân thiết thực lan tỏa thông tin về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, đồng thời kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên của Quốc hội Việt Nam (6/1/1946-6/1/2026) - dấu mốc mở ra kỷ nguyên Nhà nước pháp quyền của Nhân dân, do Nhân dân và vì Nhân dân.

Chuyên trang gồm 9 chuyên mục: Cơ cấu tổ chức; Lập hiến, lập pháp, quyết sách lớn; Giám sát tối cao; Đại biểu với cử tri; Đối ngoại; Tin tức; Đối thoại chính sách; Multimedia; Hỏi/đáp.

Chuyên mục Cơ cấu tổ chức: cung cấp các thông tin nền tảng về hệ thống tổ chức bộ máy của Quốc hội và những đổi mới về tổ chức bộ máy nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của Quốc hội.

Chuyên trang Quốc hội Việt Nam (Ảnh: Báo Nhân Dân).

Chuyên mục Lập hiến, lập pháp, quyết sách lớn: đăng tải nội dung cập nhật về quá trình xây dựng và hoàn thiện Hiến pháp, pháp luật, cũng như việc Quốc hội quyết định những vấn đề quan trọng trong quá trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; những thành tựu nổi bật của Quốc hội trong hoạt động này.

Chuyên mục Giám sát tối cao cung cấp thông tin toàn diện về hoạt động giám sát của Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội, Hội đồng dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội, đại biểu Quốc hội; các cuộc giám sát chuyên đề, kết quả, yêu cầu, kiến nghị xử lý. Thông tin đậm nét về hoạt động chất vấn - trả lời chất vấn tại nghị trường.

Chuyên mục Đại biểu với cử tri cung cấp thông tin về các cuộc tiếp xúc cử tri của các đoàn đại biểu Quốc hội, của đại biểu Quốc hội trước và sau mỗi kỳ họp; các báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri.

Chuyên mục Đối ngoại cập nhật hoạt động đối ngoại của Quốc hội Việt Nam tại các diễn đàn nghị viện song phương và đa phương, qua đó làm rõ những đóng góp, sáng kiến và vai trò ngày càng nổi bật của Quốc hội trong ngoại giao nghị viện.

Chuyên mục Tin tức đăng tải các thông tin liên quan cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031; các thông cáo báo chí của Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội; bầu nhân sự cấp cao và các thông tin liên quan khác.

Chuyên mục Đối thoại chính sách: đăng tải nội dung các cuộc tọa đàm, thảo luận chuyên sâu về các vấn đề lập pháp và quyết sách quan trọng đang được Quốc hội xem xét thông qua; đăng tải các bài viết, các bài phỏng vấn các chuyên gia, đại biểu Quốc hội, nhà quản lý…

Chuyên mục Multimedia: cung cấp thông tin về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031; về cơ cấu tổ chức, vai trò, chức năng của Quốc hội; về quy trình lập pháp, giám sát tối cao; phản ánh nghị trường, hoạt động chất vấn…

Chuyên mục Hỏi/Đáp: cung cấp kiến thức nền tảng về Quốc hội và hoạt động Quốc hội như vai trò, chức năng của Quốc hội, quy trình ban hành luật diễn ra như thế nào, sự khác nhau giữa chất vấn và giám sát chuyên đề; giải đáp các thông tin cử tri quan tâm về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.