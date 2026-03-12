Ứng viên đại biểu Quốc hội "nghe bằng tâm huyết, làm bằng trách nhiệm"

Trong 23 ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XVI của tỉnh Cà Mau, chị Ngô Mỹ Huyền là ứng viên trẻ nhất (31 tuổi, quê phường Vĩnh Trạch, tỉnh Cà Mau), đang công tác tại Ban Công tác Đoàn và Thanh thiếu nhi, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Cà Mau.

Là một ứng cử viên đại diện cho thế hệ trẻ ở địa đầu cực Nam của Tổ quốc, chị Huyền cho biết mình rất vinh dự, cũng như nhận thức sâu sắc trách nhiệm trước cử tri và nhân dân khi tham gia ứng cử.

Chị Ngô Mỹ Huyền, ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XVI của tỉnh Cà Mau (Ảnh: T.A).

Cùng 4 ứng cử viên khác trong đơn vị bầu cử số 5 tham gia tiếp xúc cử tri tại 12 xã, phường trên địa bàn tỉnh Cà Mau, trong chương trình hành động của mình, chị Ngô Mỹ Huyên nhấn mạnh đến việc luôn giữ mối liên hệ mật thiết, chặt chẽ với cử tri nơi công tác, nơi cư trú, đơn vị bầu cử và gần gũi, lắng nghe phản ánh trung thực những tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân.

Nữ ứng cử viên bày tỏ sự quan tâm đến việc tham gia xây dựng, góp ý hoàn thiện các chính sách về an sinh xã hội, giáo dục, y tế, bảo hiểm, việc làm và chính sách phát triển thanh niên, phụ nữ,...

Chị cam kết bám sát thực tiễn cơ sở, quan tâm những vấn đề thiết thực như bảo vệ môi trường, phòng chống thiên tai, chính sách cho người có công, người dân tộc thiểu số và các đối tượng chính sách khác để tiếng nói của cử tri địa phương thể hiện rõ nét tại nghị trường của Quốc hội.

Cùng với đó chị sẽ tích cực tham mưu xây dựng và phối hợp các cấp chính quyền thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội bền vững, nâng giá trị nông thủy sản, cải thiện hạ tầng giao thông, điện, nước phục vụ sản xuất và dân sinh; cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện cho doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh phát triển và các chính sách giảm nghèo bền vững.

Chị Ngô Mỹ Huyền cũng mong muốn tích cực tham gia xây dựng pháp luật, đóng góp vào các quyết sách quan trọng của đất nước, nhất là các vấn đề quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội và cơ chế chính sách đặc thù để tỉnh Cà Mau phát triển nhanh, bền vững.

Với tinh thần “trách nhiệm - bản lĩnh - nhân văn - hành động”, nữ ứng cử viên trẻ của Cà Mau cam kết rằng, nếu được tín nhiệm bầu chọn làm đại biểu Quốc hội, sẽ nỗ lực hết mình để xứng đáng là người đại biểu của nhân dân.

Chị Huyền cũng hứa không ngừng học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, nói đi đôi với làm, dám chịu trách nhiệm trước nhân dân. Trong quá trình tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp sẽ ghi nhận từng kiến nghị cụ thể, vấn đề nào thuộc thẩm quyền Trung ương sẽ theo đuổi đến cùng, còn vấn đề nào thuộc địa phương sẽ đôn đốc giám sát việc giải quyết…. trên tinh thần bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của Nhà nước và Nhân dân.

“Với tinh thần và nhiệt huyết của tuổi trẻ, tôi sẽ luôn cố gắng phát huy sáng tạo, giữ vững phẩm chất đạo đức, bản lĩnh chính trị, lắng nghe bằng tâm huyết, hành động bằng trách nhiệm, đặt lợi ích của nhân dân và đất nước lên trên hết”, nữ ứng cử viên 9X cam kết trong chương trình hành động của mình.