Cần Thơ nghiêm cấm cán bộ uống rượu bia khi phục vụ bầu cử

Chiều 11/3, Ủy ban bầu cử TP Cần Thơ đã tổ chức hội nghị triển khai công tác chuẩn bị tổ chức bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại hội trường Văn phòng Thành ủy.

Ông Đồng Văn Thanh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử TP Cần Thơ, chỉ đạo hội nghị.

Theo Ủy ban bầu cử TP Cần Thơ, thành phố đã thành lập 6 Ban bầu cử đại biểu Quốc hội; 28 Ban bầu cử đại biểu HĐND thành phố và 665 Ban bầu cử cấp xã, đảm bảo bộ máy triển khai cuộc bầu cử từ thành phố đến cơ sở được vận hành thông suốt, đồng bộ, hiệu quả.

Ông Đồng Văn Thanh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử TP Cần Thơ phát biểu chỉ đạo (Ảnh: Việt Hằng).

Việc sử dụng công nghệ thông tin trong công tác bầu cử cũng được đặc biệt quan tâm. Phần mềm bầu cử của Hội đồng bầu cử Quốc gia được thực hiện triển khai đồng bộ trên tất cả các xã phường.

Tại hội nghị, Sở Nội vụ TP Cần Thơ cũng đã trình bày quy trình tổng hợp kết quả bầu cử đến các sở, ban, ngành. Các trưởng ban bầu cử cũng nêu những ý kiến về việc đảm bảo an ninh, an toàn cháy nổ và đảm bảo mọi quy trình bầu cử tại địa phương đều được diễn ra ổn định ngay cả khi thời tiết không thuận lợi.

Kết luận hội nghị, ông Đồng Văn Thanh ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực trong công tác chuẩn bị bầu cử của các sở, ban, ngành, địa phương trên địa bàn thành phố.

Ông Thanh nhấn mạnh chỉ còn 3 ngày nữa sẽ tới thời điểm bầu cử, đây là thời gian rất quan trọng của quá trình bầu cử vậy nên đề nghị các ban bầu cử đại biểu quốc hội và ban bầu cử HĐND, ủy ban bầu cử ở các xã phường cần đốc thúc triển khai việc thiết lập bộ máy giúp việc, phân công các thành viên, ban bầu cử để theo dõi, tổng hợp phiên bản bầu cử của đơn vị mình.

Tiếp đó kiểm tra đôn đốc các địa phương việc niêm yết danh sách cử tri, niêm yết danh sách những người ứng cử ở các tổ bầu cử, chỉ đạo kiểm tra đôn đốc việc bố trí các phòng phiếu và công việc bầu cử ở các phòng bỏ phiếu; công tác tiếp nhận và phân bố tài liệu phiếu bầu cử cho các tổ bầu cử.

Ông Thanh cũng yêu cầu các ban, ngành liên quan phối hợp đôn đốc các xã phường tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, duy trì các kênh đa phương tiện dưới nhiều hình thức đa dạng, phong phú và sâu rộng. Nhất là các địa bàn đặc thù, đối tượng được ưu tiên. Tạo không khí phấn khởi, thể hiện được tinh thần đoàn kết, ngày hội của toàn dân.

Các cơ sở xã, phường chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất và các điều kiện cần thiết để phục vụ bầu cử. Tăng cường đủ nhân lực để đảm nhiệm, phụ trách hỗ trợ hoạt động trong công tác tổng bầu cử khi cần thiết.

Phân công đầu mối để tiếp nhận thông tin, sắp xếp bố trí công chức thường trực, xử lý các nhiệm vụ, công việc để chuẩn bị công tác bầu cử. Đặc biệt cần quán triệt, nhắc nhở các công chức phụ trách bầu cử tại các địa phương cần nêu cao tinh thần trách nghiệm, ý thức kỷ luật để thực hiện trước, trong và sau bầu cử, nhất là từ ngày 14-16/3.

Đồng thời nghiêm cấm các hành vi uống rượu bia trong thời gian thực hiện nhiệm vụ bầu cử. Lưu ý việc hướng dẫn, trình tự và nguyên tắc bỏ phiếu, quản lý chặt chẽ số phiếu bầu cử, thực hiện nghiêm túc việc kiểm kê và kiểm tra phiếu bầu. Không được đăng tải, công bố trên các phương tiện thông tin đại chúng về kết quả và danh sách những người trúng cử tại các đơn vị bầu cử thuộc thành phố Cần Thơ trước khi Hội đồng Bầu cử quốc gia công bố kết quả.

“Không được để xảy ra tình trạng con thay cha mẹ đi bầu cử, nên khuyến khích các địa phương mang thùng bầu cử đến tận nhà của người già, người khuyết tật để mọi công dân đều được thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình”, ông Thanh nhấn mạnh.