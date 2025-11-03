Quy Nhơn chìm trong sương mù

Sáng 3/11, khu vực phía Đông tỉnh Gia Lai bị bao phủ bởi một lớp sương trắng đục dày đặc, tạo nên khung cảnh mờ ảo hiếm thấy.

Theo ghi nhận, ngay từ sáng sớm, sương mù đã bắt đầu bao phủ khắp khu vực, dày đặc nhất trong khung giờ 5-7h, sau đó dần tan.

Từ xa nhìn lại, bầu trời Quy Nhơn chìm trong màn sương trắng xóa, tạo nên khung cảnh mờ ảo, tầm nhìn bị hạn chế, ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân.

Bầu trời Quy Nhơn chìm trong lớp sương trắng đục mờ ảo (Ảnh: Công Sơn).

Ông Nguyễn Đăng Hùng, Giám đốc Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Gia Lai, cho biết nguyên nhân chủ yếu là do ảnh hưởng của khối không khí lạnh tăng cường kết hợp với nhiễu động trong tầng khí quyển và hiện tượng lặng gió tại khu vực.

Theo ông Hùng, đây là sương mù bình thường không có ảnh hưởng đến hoa màu cũng như sinh hoạt, cuộc sống của người dân.

Nhìn từ trên cao, nhiều phường như Quy Nhơn, Quy Nhơn Nam, Quy Nhơn Đông... chìm trong màn sương dày đặc (Ảnh: Công Sơn).

Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Gia Lai dự báo 24-48 giờ tới (ngày 3-5/11), khu vực phía Đông tỉnh Gia Lai có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to và dông với lượng mưa phổ biến 40-100mm, có nơi trên 150mm.

Khu vực phía Tây tỉnh Gia Lai có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to và dông với lượng mưa phổ biến từ 20-40mm, có nơi trên 60mm.