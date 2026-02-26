Quy định về thời gian đăng tải lấy ý kiến các dự thảo văn bản như thế nào?

Ngày 26/2, một số người dân đặt câu hỏi về việc đăng tải lấy ý kiến đối với các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật về an ninh, trật tự được thực hiện như thế nào? Thời hạn lấy ý kiến là bao lâu?

Theo trả lời của Bộ Công an, việc đăng tải để lấy ý kiến đối với các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật được thực hiện theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Pháp luật hiện hành quy định rõ trách nhiệm của cơ quan soạn thảo trong việc công khai hồ sơ dự thảo trên cổng thông tin điện tử để cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia góp ý, đồng thời quy định cụ thể về thời hạn tối thiểu lấy ý kiến đối với từng loại văn bản, như dự án luật, nghị quyết, nghị định, quyết định hay thông tư.

Hiện nay, không có quy định nào không cho phép hoặc hạn chế việc đăng tải lấy ý kiến đối với các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật trong các ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết hoặc ngày nghỉ cuối tuần. Việc đăng tải lấy ý kiến trong các khoảng thời gian này vẫn hoàn toàn phù hợp với quy định pháp luật, miễn là cơ quan soạn thảo bảo đảm đầy đủ thời gian lấy ý kiến theo luật định.

Các quy định hiện hành chỉ đặt ra yêu cầu về thời gian tối thiểu phải công khai dự thảo để lấy ý kiến, chứ không ràng buộc về việc thời gian đó có trùng với ngày làm việc hay ngày nghỉ.

Do đó, việc công bố dự thảo văn bản quy phạm pháp luật trong dịp lễ, Tết không trái quy định, cũng không làm ảnh hưởng đến tính hợp pháp của quy trình xây dựng và ban hành văn bản, nếu vẫn bảo đảm đúng trình tự, thủ tục và thời hạn theo luật.

Cách hiểu này nhằm bảo đảm tính linh hoạt, liên tục trong hoạt động xây dựng pháp luật, đồng thời tạo điều kiện để người dân, doanh nghiệp và các tổ chức có thể tiếp cận, nghiên cứu và tham gia góp ý đối với các dự thảo văn bản pháp luật một cách rộng rãi, minh bạch, không bị giới hạn bởi yếu tố thời gian nghỉ lễ hay nghỉ Tết.