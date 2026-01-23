Đà Nẵng lấy ý kiến dân về khu phức hợp 35 tầng bên sông Hàn

UBND phường Hải Châu (thành phố Đà Nẵng) đang lấy ý kiến cộng đồng dân cư đối với quy hoạch tỷ lệ 1/500, dự án Khu phức hợp căn hộ du lịch, văn phòng đa năng kết hợp thương mại, dịch vụ, do Công ty TNHH Đầu tư Bất động sản Đà Nẵng Centre Point làm chủ đầu tư.

Dự án được nghiên cứu tại lô đất rộng hơn 8.840m2, tiếp giáp đường Như Nguyệt (chạy dọc sông Hàn), Xuân Diệu và một số tuyến đường giao thông hiện hữu.

Tuyến đường Như Nguyệt nằm bên sông Hàn, thuộc phường Hải Châu, thành phố Đà Nẵng (Ảnh: Hoài Sơn).

Dự án có chức năng sử dụng đất là thương mại, dịch vụ, gồm: Khu căn hộ du lịch, văn phòng đa năng kết hợp các hoạt động khác. Diện tích xây dựng của dự án hơn 5.740m2. Công trình cao tối đa 35 tầng nổi, 2 tầng hầm, chiều cao khoảng 137m, với khoảng lùi tối thiểu 6m.

Đồ án cũng đề cập các hạng mục hạ tầng kỹ thuật như đường giao thông, cấp thoát nước, cấp điện chiếu sáng, phòng cháy chữa cháy và quản lý chất thải.

Việc lấy ý kiến được áp dụng đối với cộng đồng dân cư tại các tổ dân phố 50, 57 và 58, phường Hải Châu. Thời gian lấy ý kiến 20-30 ngày, hình thức là thông qua phiếu lấy ý kiến và trưng bày công khai tại khu dân cư.

Chủ đầu tư có trách nhiệm tổng hợp, giải trình ý kiến cộng đồng và hoàn thiện hồ sơ trước khi trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.