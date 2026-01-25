Hà Nội lấy ý kiến nhân dân về thí điểm các tuyến phố cảnh quan trung tâm

UBND TP Hà Nội đang lấy ý kiến nhân dân vào đề án quản lý, phát triển hệ thống cây xanh, công viên, vườn hoa, mặt nước, trong đó các cơ quan đề xuất thí điểm thiết kế tuyến phố cảnh quan tại các tuyến phố trung tâm.

Theo dự thảo đề án, tuyến phố Tràng Tiền chuyên doanh buôn bán thương mại dịch vụ phục vụ du lịch, vỉa hè duy trì 1,5-3m, có ban công, logia vươn ra vỉa hè. Đây là một trong số ít tuyến phố trung tâm thủ đô không có cây xanh đường phố.

Phố Tràng Tiền được đề xuất chỉnh trang theo hướng tăng cây xanh phù hợp (Ảnh: Sở Xây dựng).

Giải pháp được đề xuất là lựa chọn chủng loại cây và tăng màu xanh đảm bảo thẩm mỹ, không chiếm diện tích, không che khuất mặt tiền, thuận tiện cho việc kinh doanh buôn bán. Với đặc thù ban công, logia của tuyến phố, thành phố khuyến khích trồng cây, hoa ở ban công.

Đường Hoàng Diệu có nhiều công trình công cộng, trụ sở cơ quan và di tích lịch sử, vỉa hè 4,5-6m, có nhiều cây lâu năm, cây cổ thụ gắn với giá trị văn hóa, lịch sử của khu vực, tạo nên cảnh quan đặc trưng nổi tiếng của thủ đô. Những cây xanh trên tuyến đã được quản lý, đánh số, quan tâm chăm sóc.

Tuy nhiên, cây xanh ở đường này như phượng, xà cừ, dương xỉ, thiên tuế, dâm bụt... không đồng nhất, cây dâm bụt chưa tham gia vào việc tạo sắc theo mùa.

Để tạo cảnh quan cho tuyến phố, đơn vị tham mưu đề xuất tăng cường thảm cỏ tạo sự ngăn cách giữa giao thông cơ giới và lối đi bộ trên vỉa hè, phối kết đa tầng đa tán tại dải phân cách, chọn hoa có sắc tươi để tạo điểm nhấn kết hợp với cây có tán được tỉa cao trên 3,5m.

Đường Thanh Niên là tuyến đường ven hồ Tây kết hợp giữa cây xanh và mặt nước, vỉa hè 4,5-6m, hạ tầng kỹ thuật đã hạ ngầm. Hiện trạng cây xanh đã trồng trên tuyến phố là phượng, dương xỉ, thiên tuế và dâm bụt.

Mô phỏng đường Thanh Niên sau chỉnh trang (Ảnh: Sở Xây dựng).

Đơn vị tham mưu đề xuất tăng cường thảm cỏ tạo sự ngăn cách giữa giao thông cơ giới và lối đi bộ trên vỉa hè. Khu vực có vỉa hè rộng sẽ được thiết kế cảnh quan trên vỉa hè, đặt ghế ngồi nhìn ra hồ Tây, tăng cường kết nối cây xanh với mặt nước.

Với dải phân cách, đơn vị tham mưu đề xuất trồng phối kết đa tầng, đa tán, chọn hoa có sắc tươi để tạo điểm nhấn kết hợp với cây có tán được tỉa cao trên 3,5m.

Đề án đang được đề xuất cũng đưa ra giải pháp phát triển hệ thống cây xanh, công viên, vườn hoa cấp đô thị và cây xanh đường phố chính đến năm 2045 theo nguyên tắc phân vùng cảnh quan gắn với cấu trúc đô thị đa cực, hành lang xanh - mặt nước và hệ thống đô thị vệ tinh.

Các giải pháp nhằm bảo đảm sự hài hòa giữa bảo tồn, cải tạo, phát triển mới, đồng thời nâng cao chất lượng môi trường sống và bản sắc cảnh quan của từng khu vực.

Hà Nội đề xuất thí điểm thiết kế tuyến phố cảnh quan tại các trục Tràng Tiền - Tràng Thi - Điện Biên Phủ - Hoàng Diệu - Đường Thanh Niên (Ảnh: Sở Xây dựng).

Theo đề án, khu vực trung tâm đô thị, bao gồm khu vực nội đô lịch sử và nội đô mở rộng được xác định là trung tâm chính trị - hành chính - văn hóa - lịch sử của thủ đô, có mật độ xây dựng cao và quỹ đất cây xanh hạn chế.

Do đó khu vực này định hướng tổ chức không gian xanh tập trung vào bảo tồn và nâng cao chất lượng các không gian xanh hiện hữu như hệ thống hồ (hồ Gươm, hồ Tây, hồ Trúc Bạch), các công viên, vườn hoa, tuyến cây xanh đường phố và không gian xanh trong các khu di tích, khu vực kiến trúc có giá trị...

Theo đề án, tổng mức dự án ưu tiên đầu tư công viên cây xanh của đề án đến năm 2030 là khoảng 543.387 tỷ đồng, tổng mức đầu tư công viên cây xanh đến năm 2045 là 681.500 tỷ đồng.