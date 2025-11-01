Quốc lộ 62 qua Tây Ninh được sửa chữa với kinh phí 10 tỷ đồng

Ngày 1/11, Sở Xây dựng tỉnh Tây Ninh cho biết, Khu Quản lý đường bộ IV (Cục Đường bộ Việt Nam) đã có văn bản giao nhiệm vụ khắc phục hậu quả thiên tai, đảm bảo giao thông trên các đoạn Km18+350 - Km28+200, Km45+500 - Km72+850, quốc lộ 62. Đây là tuyến đường huyết mạch của tỉnh Tây Ninh, vừa qua bị ảnh hưởng nặng do bão số 9 và số 10.

Theo kế hoạch, Công ty Cổ phần Xây dựng công trình giao thông 674 được giao thực hiện sửa chữa cục bộ các vị trí hư hỏng trên tuyến quốc lộ 62 nêu trên. Dự kiến công trình hoàn thành trước ngày 10/12, với kinh phí khoảng 10 tỷ đồng.

Quốc lộ 62 đang xuống cấp nghiêm trọng (Ảnh: An Huy).

Hiện quốc lộ 62 bị xuống cấp nghiêm trọng, nhiều đoạn mặt đường bong tróc, lún nứt, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Để đảm bảo lưu thông trong thời gian chờ dự án nâng cấp, mở rộng tuyến đường này, Sở Xây dựng đã trình Bộ Xây dựng và Cục Đường bộ Việt Nam xem xét bố trí kinh phí sửa chữa, duy tu, đồng thời sớm triển khai đầu tư nâng cấp mở rộng tuyến quốc lộ 62.

Theo Sở Xây dựng, quốc lộ 62 có điểm đầu giao với quốc lộ 1 (phường Long An, Tây Ninh) và điểm cuối tại cửa khẩu Bình Hiệp, tổng chiều dài hơn 76km với 30 cây cầu. Tuyến đường được đầu tư xây dựng từ năm 1999 với quy mô cấp IV đồng bằng, nền đường rộng 9m, mặt đường láng nhựa 6-8m.

Từ 1/9, công tác quản lý, vận hành, bảo trì quốc lộ 62 được bàn giao cho Khu Quản lý đường bộ IV (Cục Đường bộ Việt Nam - Bộ Xây dựng) theo Quyết định 1046/QĐ-CĐBVN ngày 4/8/2025. Tuyến đường này trước đây được Cục Đường bộ Việt Nam ủy thác cho Sở Giao thông vận tải (nay là Sở Xây dựng) quản lý từ năm 1999.

Mặt đường quốc lộ 62 ở Tây Ninh xuống cấp gây mất an toàn giao thông (Ảnh: An Huy).

Nguồn kinh phí bảo dưỡng thường xuyên hằng năm cho tuyến quốc lộ 62 khoảng 3,5 tỷ đồng, không đủ để sửa chữa các hư hỏng lớn. Từ năm 2021, khi có chủ trương đầu tư dự án nâng cấp, mở rộng tuyến đường, Cục Đường bộ Việt Nam chỉ bố trí vốn sửa chữa thường xuyên, không còn cấp vốn sửa chữa định kỳ.

Cụ thể, các năm gần đây kinh phí bố trí lần lượt là: Năm 2021 là 8,5 tỷ đồng; năm 2022 là 2,6 tỷ đồng; năm 2023 là 19 tỷ đồng; năm 2024 là 23,5 tỷ đồng; năm 2025 là 3,7 tỷ đồng. Do nguồn vốn hạn chế, trong khi mưa bão liên tiếp gây hư hỏng nền, mặt đường, tình trạng xuống cấp ngày càng nghiêm trọng. Cử tri và địa phương nhiều lần kiến nghị sửa chữa thường xuyên để đảm bảo an toàn giao thông.