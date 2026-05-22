Quốc lộ 62 qua Tây Ninh được nâng cấp với tổng vốn hơn 3.200 tỷ đồng

Ngày 22/5, UBND tỉnh Tây Ninh làm việc với Ban Quản lý dự án đường bộ miền Bắc (Cục Đường bộ Việt Nam) để thống nhất phương án giải phóng mặt bằng dự án nâng cấp, mở rộng quốc lộ 62.

Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Minh Lâm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh, cho biết việc nâng cấp quốc lộ 62 là mong mỏi của người dân vùng Đồng Tháp Mười nhiều năm qua. Do đó, tỉnh thống nhất tiếp tục thực hiện theo phương án đã phê duyệt nhằm tránh phát sinh vướng mắc, ảnh hưởng tiến độ.

Quốc lộ 62 nhiều năm qua xuống cấp nghiêm trọng, thường xuyên xảy ra tai nạn (Ảnh: An Huy).

Theo đó, Tây Ninh thống nhất phương án giải phóng mặt bằng tính từ chân taluy ra 2m, tùy từng đoạn tuyến sẽ điều chỉnh phù hợp thực tế. Đối với hành lang an toàn giao thông, tỉnh đề xuất xác định từ tim đường để thuận lợi quản lý lâu dài.

Tỉnh giao UBND các xã, phường nơi dự án đi qua thực hiện công tác giải phóng mặt bằng theo ranh, mốc được bàn giao. Ban Quản lý dự án đường bộ miền Bắc cần sớm hoàn tất việc bàn giao mốc giới để địa phương triển khai các thủ tục liên quan.

Đại diện Ban Quản lý dự án đường bộ miền Bắc cho biết, hồ sơ thiết kế cắm cọc giải phóng mặt bằng đã được phê duyệt theo phương án tính từ mép chân taluy. Trong khi đó, ngành chuyên môn địa phương đề xuất xác định từ tim đường để thuận lợi cho bồi thường và quản lý đất đai.

Theo đơn vị này, địa hình tuyến tương đối đồng đều nên phương án tính từ mép chân taluy giúp ranh giải phóng mặt bằng giữa các đoạn thống nhất hơn, khoảng cách từ tim tuyến đến ranh giải phóng mặt bằng dao động 9,5-11m. Nếu chuyển sang phương án tính từ tim đường, diện tích đất thu hồi sẽ tăng đáng kể.

Đoạn đường nhan nhản ổ gà trên quốc lộ 62 (Ảnh: An Huy).

Ban Quản lý dự án đường bộ miền Bắc cũng cho biết, quốc lộ 62 thuộc gói đầu tư nâng cấp 3 tuyến quốc lộ gồm: quốc lộ 53, quốc lộ 62 và quốc lộ 91B. Trong đó, quốc lộ 53 và quốc lộ 91B đều thực hiện cắm cọc theo phương án tính từ mép chân taluy. Riêng quốc lộ 62 hiện đã cắm cọc ngoài thực địa khoảng 40% khối lượng nên nếu thay đổi phương án sẽ ảnh hưởng tiến độ và phát sinh thêm diện tích thu hồi đất.

Dự án nâng cấp, cải tạo quốc lộ 62 thuộc dự án đầu tư 3 tuyến quốc lộ kết nối vùng, thích ứng biến đổi khí hậu khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, sử dụng vốn vay Ngân hàng Thế giới. Dự án được Thủ tướng phê duyệt chủ trương đầu tư vào tháng 6/2025, Bộ Xây dựng phê duyệt dự án vào tháng 2/2026 và giao Cục Đường bộ Việt Nam làm chủ đầu tư.

Dự án thành phần nâng cấp quốc lộ 62 có tổng vốn hơn 3.200 tỷ đồng, trong đó chi phí giải phóng mặt bằng, bồi thường và hỗ trợ tái định cư hơn 1.000 tỷ đồng; dự kiến khởi công trong quý IV.

Hướng tuyến quốc lộ 62 qua địa bàn tỉnh Tây Ninh (Đồ họa: An Huy).

Tuyến đường dài khoảng 69km, đi qua 8 xã, phường của tỉnh Tây Ninh, điểm đầu kết nối cao tốc TPHCM - Trung Lương, điểm cuối tại Km74. Dự án có xây dựng tuyến tránh qua trung tâm xã Tân Thạnh dài khoảng 8km.

Quốc lộ 62 là tuyến giao thông huyết mạch kết nối trung tâm tỉnh Tây Ninh với vùng Đồng Tháp Mười và cửa khẩu quốc tế Bình Hiệp. Tuyến đường đã xuống cấp nghiêm trọng sau nhiều năm khai thác trong khi lưu lượng phương tiện ngày càng tăng, người dân nhiều lần kiến nghị nâng cấp để đáp ứng nhu cầu đi lại và vận chuyển hàng hóa.