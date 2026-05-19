Tây Ninh tăng vốn dự án đường trọng điểm kết nối TPHCM - Đồng Tháp

Ngày 19/5, UBND tỉnh Tây Ninh vừa trình HĐND tỉnh xem xét điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án đường dẫn vào 3 cầu trên tuyến ĐT827E, do phát sinh thêm chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư. Sau điều chỉnh, tổng mức đầu tư dự án tăng từ 3.040 tỷ đồng lên hơn 3.228 tỷ đồng.

Theo UBND tỉnh Tây Ninh, dự án đường dẫn vào 3 cầu trên ĐT827E là một phần trong định hướng hoàn chỉnh tuyến giao thông kết nối từ TPHCM qua Tây Ninh đến Đồng Tháp, đồng thời tạo cơ sở kiến nghị nâng cấp thành quốc lộ 50B theo quy hoạch đã được Thủ tướng phê duyệt.

Khu vực có tuyến quốc lộ 50B đi qua (Ảnh: An Huy).

Dự án được chia thành 2 dự án thành phần, gồm xây dựng đường dẫn vào 3 cầu trên ĐT827E và giải phóng mặt bằng phục vụ thi công.

Trong đó, dự án thành phần xây dựng đường dẫn có chiều dài khoảng 10,58km, quy mô 4 làn xe, tổng vốn đầu tư khoảng 1.433 tỷ đồng. Dự án giải phóng mặt bằng có diện tích khoảng 89,35ha, tổng vốn đầu tư ban đầu 1.607 tỷ đồng.

UBND tỉnh Tây Ninh cho biết, trong quá trình triển khai, dự án phát sinh thêm các trường hợp phải thu hồi đất thuộc Khu công nghiệp Tân Kim và Khu tái định cư Tân Kim nằm trong phạm vi giải phóng mặt bằng. Đồng thời, chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư được cập nhật theo khối lượng kiểm đếm thực tế nên tổng mức đầu tư tăng so với dự toán ban đầu.

Hướng tuyến quốc lộ 50B từ TPHCM qua Tây Ninh (Đồ họa: An Huy).

Cụ thể, tổng mức đầu tư của dự án giải phóng mặt bằng được đề xuất điều chỉnh từ 1.607 tỷ đồng lên gần 1.796 tỷ đồng, tăng khoảng 188,5 tỷ đồng. Trong đó, riêng chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư tăng lên hơn 1.765 tỷ đồng.

Sau điều chỉnh, tổng mức đầu tư toàn dự án tăng từ 3.040 tỷ đồng lên khoảng 3.228,5 tỷ đồng.

Theo UBND tỉnh Tây Ninh, việc điều chỉnh nhằm đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, sớm bàn giao cho Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh triển khai thi công.

Dự án được thực hiện tại các xã Cần Giuộc, Mỹ Lệ, Cần Đước, Vàm Cỏ, Tân Trụ và Tầm Vu, tỉnh Tây Ninh; thời gian triển khai từ năm 2024 đến năm 2029.