Ngôi trường có kiến trúc độc đáo bên hồ Xuân Hương Đà Lạt

Tọa lạc bên bờ hồ Xuân Hương thơ mộng, Trường Cao đẳng Sư phạm Đà Lạt (phường Xuân Hương, Đà Lạt, Lâm Đồng) từ lâu đã được mệnh danh là một trong những công trình kiến trúc đẹp nhất "xứ sở sương mù".

Tiền thân là Trường Grand Lycée Yersin, công trình này được người Pháp khởi công xây dựng vào năm 1927 và hoàn thành vào năm 1935. Nét độc đáo của kiến trúc nằm ở những vòm cong mềm mại kết hợp với dãy nhà uốn lượn, tạo nên một tổng thể hài hòa và ấn tượng.

Để tạo điểm nhấn và màu sắc đặc trưng, các kiến trúc sư phương Tây đã sử dụng gạch nung với bề mặt bóng nhẵn, có khả năng chống thấm nước và chống rêu mốc hiệu quả. Dù đã trải qua gần một thế kỷ, nhiều viên gạch đã bị phong hóa, nhưng về cơ bản, công trình vẫn giữ được kết cấu và màu sắc nguyên bản.

Hành lang nối các tòa nhà trong khuôn viên trường được thiết kế với mái bê tông uốn lượn, gợi liên tưởng đến những trang sách đang mở, mang đến vẻ đẹp thanh thoát và đầy chất thơ.

Năm 2000, Trường Cao đẳng Sư phạm Đà Lạt vinh dự được Hội Kiến trúc sư thế giới (UIA) công nhận là một trong 1.000 công trình kiến trúc tiêu biểu của thế kỷ XX, khẳng định giá trị nghệ thuật và lịch sử của công trình.

Trải qua thời gian, công trình từng có giai đoạn xuống cấp, hư hỏng. Tuy nhiên, nhờ sự quan tâm của cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng, trường đã được tu bổ, sửa chữa, khôi phục lại vẻ đẹp vốn có.

Năm 2001, Bộ Văn hóa, Thông tin (nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) đã xếp hạng ngôi trường cổ kính này là Di tích lịch sử kiến trúc cấp quốc gia.

Đến nay, Trường Cao đẳng Sư phạm Đà Lạt vẫn tiếp tục sứ mệnh giáo dục, đào tạo, là cái nôi ươm mầm tri thức cho nhiều thế hệ.

Bên cạnh đó, trường cũng mở cửa đón khách du lịch trong và ngoài nước đến tham quan, chụp ảnh, chiêm ngưỡng vẻ đẹp kiến trúc độc đáo.

Anh Nguyễn Văn Tường, một du khách đến từ Đà Nẵng, chia sẻ: "Khi đặt chân đến Đà Lạt, tôi cùng nhóm bạn đã lên kế hoạch để thăm Trường Cao đẳng Sư phạm Đà Lạt. Quả thực, đây là ngôi trường đẹp, mang lại giá trị kiến trúc, văn hóa, lịch sử cho Đà Lạt".