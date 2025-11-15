Ngày 15/11, ông Phạm Văn Thắng, Chủ tịch UBND xã Măng Đen, tỉnh Quảng Ngãi, cho biết tại km112+200 quốc lộ 24, đoạn qua xã Măng Đen xuất hiện vết nứt kéo dài gần 100m.

Sự cố khiến mặt đường bị trồi lên hơn 1m và hệ thống kè taluy có hiện tượng sạt xuống.

Quốc lộ 24 xuất hiện vết nứt dài gần 100m, mặt đường biến dạng (Ảnh: UBND xã Măng Đen).

Lực lượng chức năng đã đặt biển cảnh báo và hướng dẫn các phương tiện lưu thông ở phần đường bên cạnh.

Theo đại diện Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi, quốc lộ 24 có tổng chiều dài 168km, đi qua nhiều xã, phường của tỉnh này. Đây là tuyến giao thông huyết mạch, kết nối trung tâm hành chính của tỉnh Quảng Ngãi với đường Hồ Chí Minh và khu vực phía bắc Tây Nguyên, các tỉnh nam Lào nên lưu lượng xe lưu thông trên tuyến khá lớn.

Mặt đường bị trồi lên khoảng 1m (Ảnh: UBND xã Măng Đen).

"Do đường được đưa vào sử dụng từ lâu nên nhiều điểm đã xuống cấp. Thời gian qua, đơn vị đã thực hiện nâng cấp, mở rộng nhiều đoạn trọng yếu, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông", đại diện Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi nói.

Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi đang phối hợp các đơn vị liên quan xác định nguyên nhân và đưa ra phương án khắc phục sự cố.