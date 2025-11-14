Vụ quả đồi đổ ập: Lập sở chỉ huy tại điểm sạt lở tìm kiếm 3 người mất tích

Tối 14/11, ông Nguyễn An, Bí thư Đảng ủy xã Hùng Sơn, cho biết thành phố Đà Nẵng đã huy động lực lượng hơn 100 người gồm bộ đội biên phòng, công an, dân quân, thanh niên, cán bộ xã… cùng với 2 flycam (thiết bị bay không người lái có gắn camera) khẩn trương tham gia nhiệm vụ tìm kiếm các nạn nhân mất tích.

Đồng thời, Sở Chỉ huy tiền phương cũng được thành lập ngay tại hiện trường do Thượng tá Trần Kim Tuấn, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Đà Nẵng, trực tiếp chỉ huy, điều hành mọi hoạt động tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn và đảm bảo an toàn cho lực lượng tham gia.

Flycam được sử dụng tìm kiếm các nạn nhân mất tích (Ảnh: UBND xã Hùng Sơn).

Bí thư Đảng ủy xã Hùng Sơn cũng cho biết ngày 15/11, lực lượng chức năng sẽ đưa chó nghiệp vụ đến hiện trường tham gia công tác tìm kiếm các nạn nhân mất tích.

Trong điều kiện có thể xuất hiện mưa lớn kéo dài, địa hình dốc, nguy cơ tiếp tục sạt lở rất cao, Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Đà Nẵng đã yêu cầu các lực lượng duy trì trạng thái sẵn sàng cao nhất, triển khai tìm kiếm 3 nạn nhân mất tích với tinh thần khẩn trương, quyết liệt nhưng bảo đảm tuyệt đối an toàn.

Đồng thời các lực lượng phối hợp hỗ trợ người dân sơ tán, bảo vệ tài sản, giữ vững ổn định tình hình tại khu vực.

Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Đà Nẵng tiếp tục theo dõi sát diễn biến và điều hành lực lượng nhằm kịp thời xử lý, giảm thiểu thấp nhất thiệt hại cho người dân.

Như tin đã đưa, khoảng 9h30 ngày 14/11, một quả đồi tại thôn Pứt, xã Hùng Sơn, thành phố Đà Nẵng, bất ngờ bị sạt lở, ước tính cả triệu mét khối đất đá trôi xa vài kilomet.

Vụ sạt lở khiến 3 người dân mất liên lạc, nghi bị vùi lấp. Các trường hợp nghi bị lấp gồm ông Zơ Râm Nhô (SN 1997, lực lượng an ninh trật tự cơ sở xã Hùng Sơn), bà Bríu Thị Tép (SN 1998, vợ ông Nhô) và Hốih Zi Nú (SN 1980, đều trú tại thôn Pứt, xã Hùng Sơn). Đến tối cùng ngày vẫn chưa có thông tin về 3 người nghi bị vùi lấp.

Ngoài ra, nhiều tài sản, xe máy, nương rẫy cùng hoa màu của người dân cũng bị thiệt hại. UBND xã Hùng Sơn đang thống kê.