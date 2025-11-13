Bờ sông, bờ biển sạt lở nặng, Đà Nẵng công bố tình huống thiên tai khẩn cấp

Ngày 13/11, thông tin từ Văn phòng UBND thành phố Đà Nẵng, Chủ tịch UBND thành phố, ông Phạm Đức Ấn, đã ký quyết định công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai đối với tình hình sạt lở nghiêm trọng tại kè An Lương (xã Duy Nghĩa) và bờ biển phường Hội An Tây.

Theo đó, tình huống khẩn cấp được công bố cho khu vực kè An Lương với chiều dài cần khắc phục là hơn 1,5km.

Bờ kè An Lương, xã Duy Nghĩa, bị sạt lở rất nghiêm trọng (Ảnh: Công Bính).

Kè An Lương, một phần của tuyến kè sông Thu Bồn dài 2,2km, được xây dựng vào năm 2006 với chiều dài hơn 1km để chắn sóng, bảo vệ hơn 500 hộ dân tại hai thôn Thuận An và An Lương.

Tuy nhiên, từ ngày 28 đến 31/10, mưa lớn và lũ từ thượng nguồn đã gây sạt lở nghiêm trọng toàn bộ tuyến kè, đe dọa trực tiếp đến khu dân cư.

Trước tình hình này, UBND xã Duy Nghĩa đã phải di dời khẩn cấp 64 hộ dân với 234 nhân khẩu đến nơi an toàn.

Bờ biển Hội An bị sóng biển xâm thực mạnh (Ảnh: Công Bính).

Cùng lúc, bờ biển Hội An, phường Hội An Tây, cũng đối mặt với tình trạng sạt lở nghiêm trọng do ảnh hưởng của bão số 12. Phạm vi sạt lở kéo dài khoảng 3,5km, với mức độ phức tạp.

Tại tổ dân phố Thịnh Mỹ, nhiều điểm sạt lở đã ăn sâu vào đất liền 8-10m, tạo vách đứng cao 5-6m, gây hư hại hạ tầng của các doanh nghiệp và khách sạn ven biển.

Tổ dân phố Tân Thành cũng ghi nhận sóng biển làm hư hại kè bao của các hộ dân và doanh nghiệp, đe dọa hạ tầng bên trong.

Tại các đoạn chưa có kè, tình trạng xâm thực đã ăn sâu vào bên trong, cách đường Nguyễn Văn Vinh khoảng 50m.

UBND phường Hội An Tây đã phải triển khai kè tạm bằng cấu kiện Haro và vải địa kỹ thuật để hạn chế sạt lở.

Tình hình tại tổ dân phố An Bàng cũng không kém phần nghiêm trọng khi sạt lở đã lan rộng vào khu vực hàng quán của người dân, tiềm ẩn nguy cơ tiếp tục lan rộng nếu không có biện pháp xử lý lâu dài.

Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng đã chỉ đạo Chủ tịch UBND các xã, phường liên quan tiếp tục triển khai các biện pháp khẩn cấp để ứng phó và khắc phục hậu quả, nhằm ngăn chặn và hạn chế tối đa thiệt hại do thiên tai gây ra.