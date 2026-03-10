Quốc lộ 13: Trục giao thông huyết mạch đang "thay da đổi thịt"

Quốc lộ 13, tuyến đường huyết mạch nối liền TPHCM với Bình Dương và Bình Phước cũ, đang chứng kiến sự "thay da đổi thịt" mạnh mẽ với các dự án nâng cấp, mở rộng quy mô lớn. Những nỗ lực này không chỉ hứa hẹn giải quyết tình trạng ùn tắc mà còn mở ra không gian phát triển đô thị và kinh tế cho toàn khu vực Đông Nam Bộ.

Dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 13 đoạn qua Bình Dương cũ, khởi công từ năm 2022 với tổng vốn đầu tư hơn 6.000 tỷ đồng, đang được các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ. Đoạn đường dài gần 15km này sẽ được mở rộng từ 6 lên 8 làn xe, hứa hẹn mang lại diện mạo đô thị hiện đại và thông thoáng hơn.

Quốc lộ 13, với tổng chiều dài hơn 145km, đóng vai trò then chốt trong việc kết nối trung tâm kinh tế lớn nhất cả nước với các khu công nghiệp trọng điểm ở Đông Nam Bộ. Đây là trục vận tải chính phục vụ nhu cầu đi lại và vận chuyển hàng hóa, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế khu vực.

Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, nhiều đoạn qua phường Lái Thiêu đã cơ bản hoàn thành, cho phép các phương tiện lưu thông trên phần đường mới mở rộng, giúp giao thông thông thoáng hơn đáng kể.

Tuy nhiên, đoạn từ cầu Ông Bố đến cầu Vĩnh Bình vẫn còn chậm tiến độ do vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng. Chủ đầu tư cho biết, khu vực này đã cơ bản hoàn tất di dời cột điện và bàn giao mặt bằng, các nhà thầu đang tăng tốc thi công để sớm hoàn thiện dự án.

Công nhân đang tất bật làm việc trên công trường dự án mở rộng Quốc lộ 13 đoạn qua phường Thuận Giao, khẩn trương hoàn thiện các hạng mục để đảm bảo tiến độ.

Các hạng mục vỉa hè trên tuyến Quốc lộ 13 cũng đang được đẩy nhanh tiến độ thi công, nhằm sớm hoàn thiện hạ tầng, phục vụ nhu cầu đi lại và sinh hoạt của người dân.

Quốc lộ 13 chạy qua nhiều khu dân cư, nhà máy và khu công nghiệp, là minh chứng cho sự phát triển sôi động của khu vực.

Song song với dự án mở rộng Quốc lộ 13 đoạn qua địa bàn tỉnh Bình Dương cũ, Sở Xây dựng TPHCM cũng vừa trình thẩm định báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án mở rộng Quốc lộ 13 đoạn từ Cầu Bình Triệu đến khu vực giáp ranh Bình Dương cũ.

Dự án này dự kiến triển khai theo phương thức đối tác công tư (PPP), hợp đồng xây dựng - kinh doanh - chuyển giao (BOT), với tổng mức đầu tư hơn 6.270 tỷ đồng do nhà đầu tư thu xếp.

Theo quy hoạch, đoạn Quốc lộ 13 này sẽ được mở rộng lên khoảng 60m, với quy mô từ 10 đến 14 làn xe. TPHCM dự kiến lựa chọn nhà đầu tư trong quý II/2026, khởi công sớm và hoàn thành vào năm 2028.

Trong tương lai gần, khi các dự án hoàn thiện, Quốc lộ 13 sẽ hình thành một trục giao thông hiện đại, thông suốt từ TPHCM đến Bình Dương cũ, không chỉ giảm áp lực giao thông mà còn mở rộng không gian phát triển đô thị và kinh tế cho toàn khu vực, góp phần thúc đẩy sự thịnh vượng chung.