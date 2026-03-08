Dự án đường nghìn tỷ "treo" vì hạ cốt nền, 8 hộ dân Đồng Nai sống cheo leo

Dự án nâng cấp, mở rộng đường ĐT753, tuyến huyết mạch nối phường Đồng Xoài đến sân bay Long Thành, đang đối mặt với nhiều thách thức, đặc biệt là việc hạ cốt nền gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống của 8 hộ dân tại xã Tân Lợi.

Dự án ĐT753, được phê duyệt cuối năm 2023 với chiều dài 13km, đi qua các xã Đồng Tâm, Tân Lợi và phường Bình Phước. Tổng mức đầu tư khoảng 480 tỷ đồng, do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Đồng Nai làm chủ đầu tư, khởi công vào năm 2024.

Đầu tháng 3, các đoạn qua phường Bình Phước và xã Đồng Tâm đã cơ bản hoàn thành. Tuy nhiên, hơn 5km đoạn qua xã Tân Lợi vẫn đang trong quá trình thi công mở rộng, nâng cấp.

Đáng chú ý, tại đoạn Km10+200 đến Km10+550 (gói thầu XL04), việc hạ cốt nền đường đã khiến 8 căn nhà dân nằm cheo leo bên mép vực, tiềm ẩn nguy cơ sạt lở đất nghiêm trọng.

Theo Ban Quản lý dự án xây dựng tỉnh Đồng Nai, dự án ban đầu được thiết kế với vận tốc 60km/h, sau đó điều chỉnh lên 80km/h và mặt đường rộng 19m để trở thành trục chính Bắc - Nam của Đồng Nai.

Ghi nhận đầu tháng 3 cho thấy, công trường vắng bóng công nhân và máy móc thi công. Nhiều đoạn đường ĐT 753 qua xã Tân Lợi đã được mở rộng mặt đường, bắt đầu thảm nhựa và hoàn thiện hệ thống cống thoát nước.

Sau khi UBND tỉnh Đồng Nai yêu cầu dừng thi công khu vực hạ cốt nền gây nguy hiểm cho 8 hộ dân, nhiều đoạn đường khác của dự án cũng tạm ngừng thi công.

Đơn vị thi công đã giăng dây cảnh báo nguy hiểm tại khu vực hạ cốt nền. Ban quản lý dự án cũng đã hỗ trợ 36 triệu đồng/hộ (trong 6 tháng) cho 8 hộ dân bị ảnh hưởng để di dời đến nơi tạm cư.

Trước đó, ngày 15/2, các hộ dân đã phản ánh việc hạ cốt nền đường ĐT 753 khiến cao độ mặt đường thấp hơn nền nhà từ 8-9m, gây ra tình trạng nhà cửa cheo leo, không có lối đi và tiềm ẩn nguy cơ sạt lở.

Một hộ dân tại xã Tân Lợi đã di dời để nhường đất cho dự án. Việc hỗ trợ tạm cư là giải pháp trước mắt để đảm bảo an toàn cho người dân.

Tình trạng chênh lệch cao độ giữa mặt đường và nền nhà đã biến nhiều căn nhà mặt tiền thành những công trình "treo" trên vách đất dựng đứng.

Khu vực cuối dự án qua xã Tân Lợi, tiến độ thi công còn chậm, chỉ mới đổ đá dăm, chưa trải thảm nhựa, gây khó khăn cho việc đi lại của người dân, đặc biệt trong mùa nắng nóng.

Ngược lại, khu vực đầu dự án qua phường Bình Phước và xã Đồng Tâm đã cơ bản hoàn thành, các xe lưu thông thuận lợi.

Dự án ĐT 753 bao gồm 3 cầu mới: cầu Rạt nhỏ, cầu Rạt lớn và cầu Cứ.

Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai khẳng định, dự án ĐT 753 và cầu Mã Đà có vai trò quan trọng trong việc kết nối trung tâm phường Đồng Xoài với trung tâm tỉnh Đồng Nai và sân bay Long Thành, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội khu vực.

Dự án nâng cấp đường ĐT 753 được kỳ vọng sẽ kết nối khu vực Bắc và Nam Đồng Nai sau khi hợp nhất địa giới, tạo động lực phát triển mới cho toàn tỉnh.